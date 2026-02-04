入選2025年500甜，鹿港第一市場最強粉粿冰在這裡！

彰化鹿港｜源記粉粿冰

來到鹿港，走過了九曲巷，拜過了天后宮，卻沒有走進「第一市場」尋美食，真的是會少了一味，我們也是來到這裡覓食吃了許多家小吃，其中這間1985年創立的「 源記粉粿冰」，這是一碗只要幾個銅板，就能讓一家四口都滿足的幸福，也是長輩記憶裡堅持遵循古法，用山梔子天然染色的兒時記憶，冰品的價格也很實在，35~40元就能一次加三種料！這也是2025年500甜之一喔～

彰化鹿港｜源記粉粿冰

交通資訊

開車前往：可導航設定「源記粉粿冰」，周邊多為鹿港老街範圍，建議停在外圍停車場後步行進入，鹿港第一公有零售市場：店家就在市場側邊的出口附近。

廣告 廣告

大眾運輸：搭乘客運至「鹿港鎮」後，步行進入老街區域即可抵達，沿途還能順遊天后宮、九曲巷。

彰化鹿港｜源記粉粿冰

在物價飛漲的 2026 年，當外面的手搖飲動輒一杯 80 元起跳，源記依然守著一碗 40 元的親民價格，也難怪夏天總是大排長龍，就連冬天也要吃碗冰再離開。

彰化鹿港｜源記粉粿冰

彰化鹿港｜源記粉粿冰

源記粉粿冰的店面不大，騎樓前就是工作檯，內用座位簡單樸實，前方有不少包成袋的粉粿和米苔目，原本想吃的粉條是夏季限定款，冬天沒有供應…

彰化鹿港｜源記粉粿冰

MENU

源記粉粿冰的菜單不複雜，甚至可以說非常單純，但每一樣配料，都是長時間累積下來的基本功，基本款35元，三種冰可以任意搭配40元的銅板價，真的很實在。

彰化鹿港｜源記粉粿冰

店面屬於半開放式空間，沒有門，直接面對著熙來攘往的民族路，也可以見到老闆的手沒有停過，刨冰機發出「刷刷刷」的節奏聲，很快就完成冰品囉。

彰化鹿港｜源記粉粿冰

一塊塊巨大的黃色粉粿被熟練地切成小塊，光看就覺得療癒，也可以買一包包回家自行弄甜點。

彰化鹿港｜源記粉粿冰

桌椅乾淨、動線清楚，採自行回收的方式，門口也設有洗手檯可以使用。

彰化鹿港｜源記粉粿冰

入內後才發現是2025年500甜之一，更加值得來試試~

彰化鹿港｜源記粉粿冰

價格多年來維持親民路線，是那種不用想、天天吃也不心痛的日常甜品，來到這裡當然就是為了吃冰而來，也可以選擇不同的配料。

彰化鹿港｜源記粉粿冰

三種冰40元(粉粿、杏仁、鳳梨)

彰化鹿港｜源記粉粿冰

源記的粉粿是許多老顧客最念念不忘的存在，口感 Q 軟中帶滑，不會黏牙、不會硬，杏仁香氣自然，搭配著刨冰一起吃很剛好。

彰化鹿港｜源記粉粿冰

鳳梨不是罐頭那種死甜，而是有層次的果香，微酸解膩增加整碗冰的清爽感。

彰化鹿港｜源記粉粿冰

招牌冰40元(米苔目、粉粿、愛玉)

彰化鹿港｜源記粉粿冰

原本想吃粉條冰但冬天沒供應，索性選擇招牌冰，純米製作的米苔目，在冰鎮過後，米苔目的口感會變得更加緊實彈牙，入口後帶有淡淡的米香，晶瑩剔透的愛玉凍，口感軟嫩水潤，幾乎入口即化，招牌冰裡也少不了招牌粉粿，這三種搭配在一起吃很合適。

彰化鹿港｜源記粉粿冰

源記粉粿冰傳承 40 年的手藝就是最好的招牌，從 1985 年到現在，它沒有變成網紅店，卻成為鹿港人心中一定知道的存在，如果你來鹿港，不妨暫時離開最熱鬧的老街人潮，轉進民族路，點一碗粉粿冰，坐下來吃，來到第一市場覓食時最好的甜點結尾。

源記粉粿冰/鹿港傳統粉粿冰（源記）

地址： 505彰化縣鹿港鎮民族路198號

電話號碼：04-777 6782

營業時間：08:30–17:30

文章來源：VIVIYU小世界