入門手機效能再升級 高通發表Snapdragon 6s 4G Gen 2、4 Gen 4
【記者趙筱文／台北報導】高通（Qualcomm）持續擴充入門與中階市場布局，近日低調發表2款行動處理器，分別為Snapdragon 6s 4G Gen 2與Snapdragon 4 Gen 4，鎖定仍以價格與效能平衡為優先考量的手機產品線。其中一款主打4G市場，另一款則全面擁抱5G世代，顯示高通並未急於讓4G退場，而是依照不同市場需求持續並行推進。
Snapdragon 6s 4G Gen 2定位在入門至中階機種，採用6nm製程，相較前代Gen 1的11nm明顯進化。CPU為Kryo架構，最高時脈達2.9GHz，高通指出整體效能較前代提升最多51%；Adreno GPU效能也提升約20%，可支援最高1080p+解析度、120Hz更新率的螢幕。記憶體方面，支援最高8GB LPDDR4X（2133MHz）與UFS 2.2儲存，並可透過USB 3.1介面連接，快充則支援Quick Charge 3，高通宣稱可在35分鐘內充至80%。
影像規格上，Snapdragon 6s 4G Gen 2支援最高108MP主鏡頭，搭載12-bit三ISP，可同時處理13+13+5MP三鏡頭或16+16MP雙鏡頭，並支援零快門延遲拍攝。不過錄影部分仍停留在1080p@60fps，尚未支援4K與AV1編解碼。連線方面僅提供4G LTE，下載速度最高390Mbps，上傳150Mbps，並搭配Wi-Fi 5與Bluetooth 5.2，定位系統則支援多頻GPS與感測器輔助定位。
另一款Snapdragon 4 Gen 4則是為5G入門機種打造，雖然系列命名跳過了Gen 3，但規格明顯向前邁進。該晶片採用4nm製程，配置2顆最高2.3GHz與6顆最高2.0GHz的Kryo核心，Adreno GPU同樣支援1080p+、120Hz螢幕。其內建sub-6GHz 5G數據機，支援SA與NSA架構，下載速度最高可達2.5Gbps，上傳900Mbps。
Snapdragon 4 Gen 4在記憶體與儲存支援上更進一步，除了LPDDR4X，也支援LPDDR5（3200MHz），儲存則升級至UFS 3.1，並支援USB 3.2 Gen 1與Quick Charge 4+，官方數據顯示15分鐘即可充至50%。相機規格同樣支援最高108MP，但僅配置雙ISP，錄影能力同樣限制在1080p@60fps，且未支援AV1解碼。
高通表示，搭載Snapdragon 6s 4G Gen 2與Snapdragon 4 Gen 4的首批手機，預計將於明年陸續登場。從規格配置來看，兩款新晶片都未追求旗艦等級影音與AI功能，而是聚焦效能升級、製程進化與成本控制，顯示在新興市場與入門價位帶，4G與5G仍將長時間並存，價格與實用性依舊是關鍵戰場。
