入門版 Mac 筆電真的要來了？

近期關於蘋果公司正在開發低價版入門款 MacBook 的傳聞越來越具體，而且綜合多方供應鏈消息與外媒報導指出，這款入門級 MacBook 預計於 2026 年上半年登場，不僅售價將低於 MacBook Air ，這款筆電還的處理器預期會搭載 A18 Pro 晶片，就像是規格縮水版的 MacBook Air，主要提供學生族群與日常文書使用。

傳聞將搭載 12.9 吋螢幕、入門等級定位

根據台灣調研機構 TrendForce 指出，蘋果計畫推出一款鎖定入門到中階市場的 MacBook，最重要的是這款筆電的售價具有相當的競爭力。

至於螢幕尺寸，包含 DigiTimes 與多名分析師的說法，新機預期搭載 約 12.9 吋至 13 吋的 LCD 顯示器，機身尺寸會比 13.6 吋 MacBook Air 略小一些，這樣的調整也有助於降低面板與整體成本。

外界還推測，這款入門級 MacBook 在設計上，主要考量以續航力與成本控管為主，不會要求機身厚薄度，避免因為機身過薄而犧牲電池表現。

最大關鍵：Mac 首度大規模採用 A18 Pro

至於這款入門版 MacBook 的處理器選擇上，綜合多方消息指出，蘋果將捨棄 M 系列晶片，改用與 iPhone 16 Pro 相同的 A18 Pro 晶片。

供應鏈分析師 Ming-Chi Kuo 先前曾透露，入門款 MacBook 將鎖定學生與首次購買 Mac 的族群，有望提供銀色、藍色、粉色、黃色等多種配色，風格接近彩色 iMac，與主打輕薄的 MacBook Air、手掌權力的 MacBook Pro 系列做出區隔。

A18 Pro 處理器晶片採用第二代 3 奈米製程，具有 6 核心 CPU、6 核心 GPU 與 16 核心神經引擎。效能表現部分，從 Geekbench 與 Metal 跑分顯示來推測，A18 Pro 整體表現接近甚至可取代當年的 M1 MacBook Air。對於文書處理、上網、追劇、簡單修圖與輕度影片剪輯來說，已屬綽綽有餘，同時也支援 Apple Intelligence 相關功能。

規格勢必取捨，定位清楚不是工作機

為了拉開入門級 MacBook 與旗艦版 MacBook 的差距，就目前傳聞這款筆電的規格包括：

記憶體可能維持 8GB 起跳

僅提供 1～2 個 USB-C 連接埠

不支援 Thunderbolt

採用一般 LCD 顯示器，沒有 mini-LED、ProMotion 或 HDR 技術

整體來說，這款筆電比較像是一台「支援執行 macOS 的輕量型筆電」，主要是為了取代 iPad 搭配鍵盤的偽筆電設計，而非主打高效能創作或長時間重度運算。

價格會落在哪？外媒估低於 MacBook Air

不過，既然說是平價的入門款 MacBook ，那麼價格會有多親民呢？根據《彭博社》與供應鏈推測，這款入門級 MacBook 在美國的售價可能會「明顯低於 1,000 美元」，目前外界預估的價格落在 499～799 美元之間。

根據外界預估的金額進行換算，預估的價金約落在新台幣 2 萬元出頭。若真如此，這款筆電可以算是直接補上 iPad（加鍵盤）與 MacBook Air 之間長期存在的價格斷層。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：MacRumors(1)、MacRumors(2)、TrendForce

