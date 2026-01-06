入關對抗成癮物質 新北電競王推沉浸式實驗室啟動

《圖說》修德國小學童參與校園公測。〈衛生局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】「玩中學」建立正確健康識能！全國最具指標性的健康識能電競平台—「新北電競王 夢幻果島大冒險」，全新賽季「迷霧實驗室」即日起官網https://health-school.health.ntpc.gov.tw/開放公測。賽季針對近期校園關注的「新型菸品等成癮物質危害」打造全新遊戲體驗，除了多項禮券與好禮，更準備了超人氣「寶可夢造型存錢筒」作為加碼獎項。

《圖說》學童遊戲畫面。〈衛生局提供〉

衛生局長陳潤秋表示，今年的遊戲核心「迷霧實驗室」，特別將電子煙、加熱菸及檳榔等危害，轉化為實驗室中的虛擬障礙。玩家化身為「皇家騎士」，在充滿迷霧的數位迷宮中探險，必須運用健康知識回答問題，才能撥開迷霧、識破成癮物質的誘惑陷阱。這種「玩中學」的沉浸式模式，比傳統課堂教學更能協助學童建立真正的健康防禦力。

《圖說》學童沉浸式體驗迷霧效果。〈衛生局提供〉

她指出，即日起至1月24日，老師們可以趕快帶領班上同學集結組隊，用團體戰的方式爭取校園榮譽；個人玩家只要登入「親師生平台」帳號，就能立刻進入實驗室挑戰。透過電競模式與「沉浸式迷霧體驗」的結合，能讓學生在安全且充滿趣味的環境中，建立足以抵抗電子煙等不良誘惑的判斷力。