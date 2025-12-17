內參民調排名墊底？林岱樺批邏輯不通：淪政治造勢工具

2026年選戰進入倒數階段，民進黨高雄市長黨內初選呈現4搶1局面。近日有媒體披露一份民進黨內參民調數據，顯示立委林岱樺排名落後同黨籍立委邱議瑩、許智傑等人，林岱樺今（17）日回應質疑該民調邏輯不通，批評民調未清楚交代委託單位、執行單位與調查方法，卻任意對外發布比較，只是淪為政治造勢的工具。

民進黨立委林岱樺。（圖／中天新聞）

根據媒體引述的民進黨內參民調結果，該份民調以對比國民黨立委柯志恩為基準進行調查，數據顯示邱議瑩支持度為51.4%，許智傑48.5%、賴瑞隆48.4%、林岱樺48.1%，報導並稱柯志恩支持度皆未超過30%。這份民調結果一出，立即引發外界對民進黨高雄市長初選態勢的關注。

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

林岱樺17日在高雄福華飯店舉行第二場政策說明會時，被媒體問及民進黨內參民調結果。綜合媒體報導指出，林岱樺表示該份民調顯示她對國民黨立委柯志恩的支持度領先幅度最大，卻未被列為第一名，邏輯明顯不通。她進一步質疑，該民調未清楚交代委託單位、執行單位與調查方法，卻號稱為民進黨內部民調，是否真有其事應由黨部對外說明。

民進黨立委邱議瑩。（資料照／中天新聞）

林岱樺強調，民調應是科學化、量化的專業工具，而非文宣操作。她質疑若民調沒有清楚說明委託單位與執行單位，也未交代任何科學數據與調查方法，卻任意拿來比較、對外發布，這樣的民調也只是政治造勢的工具。目前民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，包括林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等立委皆積極投入角逐。

