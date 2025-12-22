內參民調落後謝龍介 陳以信退選台南市長：不計角色協助勝選

先前表達有意參選台南市長的陳以信今（22日）於黨中央舉辦記者會，表示內參民調顯示謝龍介仍是最強候選人，他願意接受民調結果，停止爭取黨內提名。（圖／姜永年攝）

國民黨本週三（24日）將提名謝龍介、柯志恩、蘇清泉投入台南、高雄、屏東縣市長選舉。先前表達有意參選台南市長的國民黨前立委陳以信今（22日）於黨中央舉辦記者會，表示內參民調顯示謝龍介仍是最強候選人，他願意接受民調結果，停止爭取黨內提名，未來一年將不計任何角色協助謝龍介勝選。

陳以信今在國民黨副主席兼秘書長李乾龍陪同下舉辦記者會。他說，經過黨中央內參式民調結果確定，雖然他的民調在這個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是國民黨最強候選人，他願意接受民調結果。

陳以信透露，國民黨主席鄭麗文已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，他並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助贏得勝選。

陳以信表示，參選過程中他秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，已證明確實做到。而他所提出40項明確政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，他願意提供謝龍介考慮採納。

陳以信說，下個月他會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，他個人也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。

陳以信最後指出，感謝這段期間許多市民朋友對他的支持與期待，雖然這次未能代表國民黨參選，但要呼籲所有支持他的市民朋友，都能將對他的支持，完全轉化給代表國民黨參選的謝龍介，「只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南；各位同志各位好友，改變尚未成功，我們繼續努力」。



