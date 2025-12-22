內參民調落後！陳以信宣布退出台南市長初選：將協助謝龍介贏得勝選

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2026台南市長初選，由身兼黨部主委的立委謝龍介、前立委陳以信角逐。陳以信今（22）日召開記者會，宣布「退出初選」，他表示，國民黨鄭麗文主席已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，「我並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝龍介贏得勝選」。

陳以信中午在中央黨部召開記者會，發表三點聲明：第一，經過黨中央內參式民調結果確定，雖然民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是本黨最強候選人，他願意接受民調結果。第二，國民黨鄭麗文主席已接見他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介獲得提名，「我並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝龍介贏得勝選」。

陳以信說，第三，參選過程中他秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，已證明確實做到。他所提出四十項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，願意提供謝龍介考慮採納。下個月他會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，他也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會。

最後，陳以信強調，「感謝這段期間許多市民朋友對我的支持與期待！雖然我們這次未能代表國民黨參選，但我要呼籲所有支持我的市民朋友，都能將對我的支持，完全轉化給代表國民黨參選的謝龍介。只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南。各位同志各位好友，改變尚未成功，我們繼續努力！」

