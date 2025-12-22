內參民調輸謝龍介！陳以信「不爭了」退出台南市長初選

政治中心／綜合報導

2026國民黨台南市長之爭，身為黨部主委的立委謝龍介為呼聲最高人選，但前立委陳以信日前也表態角逐黨內初選。但陳以信今（22日）天，突然在國民黨中央黨部召開記者會宣布，根據內參民調，謝龍介是國民黨最強候選人，他尊重結果，他表示也與黨主席鄭麗文會面過了，表達願意停止爭取黨內提名。

前立委陳以信：「經過黨中央內參式民調，目前謝龍介先生，仍是本黨最強候選人，願意即日起停止爭取，黨內提名的動作。」臨時召開記者會，前立委陳以信，在國民黨中央宣布，正式退出2026台南市長黨內選舉！

陳以信突然在國民黨中央黨部召開記者會宣布，表達願意停止爭取黨內提名。（圖／民視新聞）



前立委陳以信：「會在未來一年選舉過程中，不計任何角色，協助龍介兄贏得勝選。」立委（國）謝龍介：「很感謝以信兄這段期間的投入，我想我們在未來會攜手團結，贏向最後的終戰。」陳以信的退出，成全謝龍介，也讓藍營台南市長選戰人選，大勢底定，不過根據黨內人士透露，陳以信目光並非放在2026，則是先替未來機會鋪路，畢竟台南長期都是藍營艱困選區，挑戰本就不低。而綠營則上演"憲妃之爭"，近日有媒體公布網路民調，林俊憲首度以支持度52.70%，逆轉反超立委陳亭妃的44.5%，不過兩人都贏過藍營人選。

立委（民）陳亭妃：「在每一次記者的訪問當中，亭妃都強調，我的對手就是國民黨，就是謝龍介沒有其他人。」立委（民）林俊憲：「目前只有林俊憲出線代表民進黨，我才可以整合整個民進黨，民進黨一團結，在台南就一定會贏。」

藍營內部內參民調，表示謝龍介是國民黨最強候選人。（圖／民視新聞）



民進黨台南市長初選，預計1月中登場，隨著選舉越來越近，傳出國民黨將於週三中常會，正式公布南高屏與台東等地提名名單，台南謝龍介、高雄柯志恩、屏東蘇清泉、台東吳秀華，選將出爐，戰鼓聲漸響。

