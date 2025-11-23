內向者常覺得活得累？專家揭露真相：害很多人覺得自己很糟糕

【健康醫療網／編輯部整理】我們都曾是出生後備受關愛的小寶寶，究竟是從何時開始產生了內向人與外向人的差異呢？ 為何內向人會覺得活得辛苦呢？

其實，這和包圍我們的「外界」有很大的影響。

從小被逼外向 內向孩子常承受的隱形壓力

小學一年級走進校門就開始了「大推外向人」的集體生活。

「要和大家和睦相處。 」

「課堂上要舉手發言。 」

在校內我們被要求保持應有的樣子，越是活潑開朗又積極的人，越會受到老師或朋友的喜愛。 休息時間如果一個人靜靜待在教室，會被老師問「怎麼不去外面和大家玩？」，在無形中被施加壓力。父母也會擔心在校情況，並叮嚀「你要多和朋友們玩啊」，這對內向的孩子來說是雙倍的痛苦。

老師或父母用「我是為你好」的態度建議做出外向的言行舉止，會讓內向人在不知不覺中感到「這樣的我很糟糕」。

為了不被說奇怪 內向人常需「被迫外向」的社交

「大推外向人」的苦悶感，也反映在朋友關係上。

特別是「交情普普的朋友」聚集的下課時間、社團時間或補習班的休息時間等。

內向人不像外向人能夠爽快回答問題，有時卻得加入氣氛很嗨的閒聊。為了不破壞氣氛，只好附和周圍的意見，拚命做出反應。

「不想被認為是陰沉的人。」

「不想被當成奇怪的人。」

因而敷衍應對。

為了理解大家說話的內容而陷入沉思，有時會忍不住露出皺眉頭的表情。或許學生時代曾被認為是「很安靜的人」、「雖然很親切，卻搞不懂在想什麼的人」也說不定。

然而，我的腦中卻是一片混亂，想著「我現在可以說話嗎？」「會不會只有我在說？」「大家是不是對這個話題膩了？」。

內向人絕不是有溝通障礙，而是喜歡且擅長一對一的對話或深入交流，但在學生時期因為不太會閒聊而吃過苦頭的人，會對自己的溝通能力失去自信，覺得「跟我聊天一點都不有趣，真是過意不去」、「好想像那個人一樣配合度高，對談如流」。

此外，在年級升高或升學的時候也是，想要以全新的自己去面對初見面的人，結果變得比平常還亢奮，之後又會突然變得很疲累。因為無法一直持續偽裝自己，從第二次見面之後會覺得和對方溝通是一件麻煩事。

內向者被錯誤定義太久 需要的是心靈喘息時間

內向人不是「安靜的人」，而是「尋求安靜時間的人」。

看似相同，其實意思截然不同。

有些人誤解內向人的定義，會把自己套入「因為我是內向人，所以個性才會既溫順又安静」的內向框架。

若是被「內向型」所束縛，就會將凡事都歸咎於內向並自暴自棄，進而導致自我評價下降。

內向人保有自我的重點是，避免受到太多刺激，定期且充分取得「安靜的時間」，確保內心的空白。如果有「安靜的時間」就能保持內心穩定，有活力地生活。

本文來源：《世界上最溫暖的內向人說明書》，皇冠出版

