內向I人也能發光！5大職場生存術 不靠話多也能被看到

外向的人在職場就比較吃香嗎？那可不一定，內向的I人天生就有低調的魅力，只是很多時候，自己都沒發現。所以，I人在職場不是不行，內向的人也有獨特的行事風格值得被看見，職場老鳥小編要跟I人女孩們分享，如何安靜但有效地被上司賞識。

1.不要刻意變成E人

很多I人誤以為在職場生存要主動開話題，或者是跟同事超熱絡打招呼，然後午餐都要跟同事一起吃，如果不這麼做，可能會被當成冷漠、難相處、沒團隊精神。其實這是錯誤的觀念。I人假裝外向只有兩個結果，同事會覺得妳很奇怪，而妳晚上回家之後，會累到像被社交吸血鬼吸乾，妳不需要變外向，只需要讓別人知道妳「無害又好合作」。只要做到這點，妳已經贏過80%只會吵鬧的人。

I人在職場不是不行，只要多做事，內向的人也有獨特的行事風格值得被看見。圖/123RF圖庫

2.不多話沒關係 但要「有反應」

對I人來說，聊天是能量支出。但妳不說話時，別人會誤會妳，像是「她是不是不開心？」、「她是不是不喜歡我？」、「她是不是在記仇？」，妳只要做到這些微反應，可以點頭、微笑，聽到笑點時跟著輕笑，又或者簡單有禮的對同事說：「今天新髮型很好看！」那麼，妳的形象就會從沉默變成溫柔內向。

3.用「專業」說話 安靜也能有話語權

I人最大的武器不是嘴，是「腦」。妳在開會時不插嘴沒關係，但當妳真的要說話時，請說一句可以抵別人五句的話。舉例來說，「我整理了一下，我覺得 A 方案風險比較低。」、「我查了一下資料，這樣做會比較快。」、「可以補充一下我發現的問題嗎？」妳不用很常說話，只要每次發言都很準又切入核心，妳就會被視為「沉穩可靠的專業人士」。

在開會時不插嘴沒關係，但當妳真的要說話時，請說一句可以抵別人五句的話。圖/123RF圖庫

4.用「小幫忙」建立好感

外向的人靠話題建立關係，內向的人靠「小善舉」建立關係。妳可以很自然的幫同事順便買便當，幫主管多印一份開會資料，看到同事在找筆時默默遞一支，這些小動作，比一分鐘尬聊更有效。因為人們會自然喜歡「安靜但貼心」的人。

5.跟一個同事建立深度關係就好

I人不需要交一堆朋友，妳只需要一個。這個職場盟友可以是熟悉的同組同事，或是午餐偶爾一起吃的夥伴，只要有一個人在職場對妳微笑，那整個公司就不再像叢林。

I人不需要交一堆朋友，妳只需要一個。這個職場盟友可以是熟悉的同組同事，或是午餐偶爾一起吃的夥伴。圖/123RF圖庫

內向不是弱點 而是妳的獨特「品牌」

外向的人會讓氣氛熱鬧，內向的人會讓環境安定。外向的人很擅長推動，內向的人很擅長聆聽。在職場，這兩種人都很需要，職場不是在選「最愛說話的那個」，而是需要各種特質的人。所以，I人也不需要在職場刻意變外向，妳只需要把「安靜」變成自己的特色。不必成為大家都愛的人，只要成為合作起來很舒服的人，這樣就夠了。

