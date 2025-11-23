內埔六堆紀念公園狂客音樂祭人氣爆棚

屏東內埔紀念公園「狂客音樂祭」湧入上萬民眾參與，而擁有六十攤商聚集的「好客市集」更是民眾走逛的好去處。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府於十一月二十二日及二十三日，連續兩天在內埔鄉六堆紀念公園舉辦「狂客音樂祭」，二十二日開幕首日湧入上萬民眾，人氣爆棚，首晚由Ella陳嘉樺、許富凱及羅文裕等重量級歌手輪番開唱，首首經典歌曲讓歌迷驚喜連連；今天還有一天，縣長周春米邀請樂迷免費入場一起同樂，享受濃濃的客語音樂魅力。

縣長周春米表示，今年狂客音樂祭邁入第二年，希望透過活動讓客家音樂有更多舞台，也讓鄉親更加親近不同風貌的客家表演，未來狂客音樂祭會持續舉辦；今天還有一晚，她邀請大家一起到場享受超chill的客家之夜。

為期兩天的音樂祭除邀請超強卡司，更集結可可、釀醬、六堆黑豬、米食等超過六十家在地特色好客市集；而為讓客語融入生活，市集廊道以「正能量」的客語三角串旗布置，抬頭即可學到「每日盡好」、「相信自家」等暖心字句。

今年活動也特別打造近六米高的「狂客巨寶」裝置藝術，出自西班牙設計師精心力作，集合多種在地元素，營造獨具風格的環境氛圍；現場也推出說客語送好禮，以及藍染、粄食、紙傘等客家文創手作體驗，讓更多民眾在享受音樂之餘，也能深入認識屏東客家文化。

狂客音樂祭二十三日晚將由金曲歌王蕭煌奇、金曲歌后朱海君、山狗大後生樂團、人氣樂團理想混蛋、粹垢與Ozone接力開唱，市集自下午四時開始、晚間六時至九時為演唱會免費入場，相關資訊請至屏東縣政府客家事務處粉絲專頁查詢。