內埔工業區屏東酒廠 慶１０２週年

屏東酒廠慶祝１０２週年廠慶，同時舉辦第十二屆蓬萊盃全國調酒暨托盤咖啡大賽等多項活動，由廠長張國棟（前排右四）等人進行啟動議式。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東內埔工業區屏東酒廠八日盛大舉行「南國酒窩在屏酒」１０２週年慶暨第十二屆蓬萊盃全國調酒暨托盤咖啡大賽，吸引大批民眾共襄盛舉，場面熱絡。

屏東酒廠今年廠慶活動以「南國酒窩」為主題，象徵屏東的陽光熱情與笑容。也特別邀請日本知名藝術家「大石曉規」來台擔任「瓶標創作坊」課程講師，帶領民眾親手設計屬於自己的酒標，體驗將藝術融入生活的樂趣，兩場次的創作坊一開放便秒殺額滿，現場氣氛熱烈。

屏東酒廠也特別在該廠產品推廣中心入口處設有「大石曉規」親自設計的彩繪牆，吸引許多遊客駐足拍照；同時推出笑臉人物拍貼機，也成為打卡熱點，民眾紛紛留下獨一無二的紀念照，感受酒香與藝術交織的快樂氛圍。

屏東酒廠１０２週年慶第十二屆蓬萊盃全國調酒暨托盤咖啡大賽，參賽組別多元，場面熱絡。（記者鄭伯勝攝）

為回饋消費者支持，屏東酒廠產品推廣中心同步推出限時優惠活動，吸引眾多民眾排隊選購。此外，產品推廣中心推出多重滿額贈活動及限量新品組合，開賣即掀起搶購熱潮。

屏東酒廠今年廠慶同步發表全新酒款「１０２週年紀念酒「南國Ｎ２３５風味蘭姆酒」。該款酒以南國可可為主軸，融合蘭姆酒的香甜層次，口感溫潤細緻，展現屏東在地原料與工藝結合的創新精神。許多參與民眾現場試飲後均表驚艷，成為活動另一大焦點。

屏東酒廠表示，今年以「南國酒窩」為主題，期望讓更多人透過藝術與創作，看見屏東的溫度與酒廠的創新轉型。從調酒比賽、創意市集到藝術共創，每一個細節都體現屏東酒廠深耕地方、連結文化的品牌精神。