內埔工業區屏東酒廠 慶１０２週年
記者鄭伯勝／屏東報導
屏東內埔工業區屏東酒廠八日盛大舉行「南國酒窩在屏酒」１０２週年慶暨第十二屆蓬萊盃全國調酒暨托盤咖啡大賽，吸引大批民眾共襄盛舉，場面熱絡。
屏東酒廠今年廠慶活動以「南國酒窩」為主題，象徵屏東的陽光熱情與笑容。也特別邀請日本知名藝術家「大石曉規」來台擔任「瓶標創作坊」課程講師，帶領民眾親手設計屬於自己的酒標，體驗將藝術融入生活的樂趣，兩場次的創作坊一開放便秒殺額滿，現場氣氛熱烈。
屏東酒廠也特別在該廠產品推廣中心入口處設有「大石曉規」親自設計的彩繪牆，吸引許多遊客駐足拍照；同時推出笑臉人物拍貼機，也成為打卡熱點，民眾紛紛留下獨一無二的紀念照，感受酒香與藝術交織的快樂氛圍。
為回饋消費者支持，屏東酒廠產品推廣中心同步推出限時優惠活動，吸引眾多民眾排隊選購。此外，產品推廣中心推出多重滿額贈活動及限量新品組合，開賣即掀起搶購熱潮。
屏東酒廠今年廠慶同步發表全新酒款「１０２週年紀念酒「南國Ｎ２３５風味蘭姆酒」。該款酒以南國可可為主軸，融合蘭姆酒的香甜層次，口感溫潤細緻，展現屏東在地原料與工藝結合的創新精神。許多參與民眾現場試飲後均表驚艷，成為活動另一大焦點。
屏東酒廠表示，今年以「南國酒窩」為主題，期望讓更多人透過藝術與創作，看見屏東的溫度與酒廠的創新轉型。從調酒比賽、創意市集到藝術共創，每一個細節都體現屏東酒廠深耕地方、連結文化的品牌精神。
其他人也在看
不熟操作？ 特斯拉高速追撞水泥車 1家4口墾丁慶生釀悲
屏東恆春鎮昨(6)日發生一起嚴重事故！一輛特斯拉不明原因高速追撞前方水泥預拌車，再波及停等紅燈的四貼機車，造成1死七傷，死者特斯拉駕駛的前妻家屬透露，駕駛第一次開電動車，推測可能是不熟悉操作肇事，死者...華視 ・ 1 天前
屏東伏流水「力里圳」潺潺百年 建造者鳥居信平之孫見證慶祝活動
日本水利工程學家鳥居信平百年前在屏東平原打造「看不見的水利設施」伏流水圳，繼來義鄉的二峰圳落成百年以後，春日鄉的力里圳今年也通水百年，屏東縣政府和春日鄉公所今天盛大舉辦百年慶祝活動，鳥居信平之孫鳥居徹今天也特別到場見證，縣長周春米說，兩個水圳為屏東灌溉百年，牽起台日兩國的情緣。自由時報 ・ 16 小時前
屏縣推出年度形象影片 「走進屏東，成為1%的旅人」
記者毛莉／屏東報導 屏東縣政府最新推出年度形象影片「走進屏東，成為1%的旅人」，以「…中華日報 ・ 10 小時前
恆春特斯拉死亡車禍！釀1死7傷 遭撞夫妻恐「截肢保命」
【緯來新聞網】屏東縣恆春鎮恆公路於昨（6日）下午4時左右發生一起死亡車禍，共造成1死7傷。當時一輛特緯來新聞網 ・ 1 天前
2家庭破碎! 恆春特斯拉高速撞水泥車再撞機車1死7傷
南部中心／洪明生 屏東報導屏東恆春鎮恆公路，6號下午4點多發生一起嚴重車禍。一輛特斯拉先是高速追撞一台水泥預拌車，接著又撞擊另一部4貼機車，轎車上是一家人，開車的爸爸傷重不治，太太跟兩名年幼孩子擦傷送醫，而被波及的機車上，也是一家四口，爸爸媽媽雙腿骨折，兩個孩子也是輕傷送醫。民視 ・ 1 天前
屏東縣運登場 逾1.4萬人競逐31項賽事
（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）第74屆屏東縣運暨公教聯合運動會今天在屏東縣立田徑場盛大開幕，競賽活動為期3天。今年共有1萬4745人參與，將競逐田徑、羽球、游泳及舉重等31項賽事。中央社 ・ 1 天前
114年屏東縣運 縣立田徑場盛大登場 (圖)
第74屆屏東縣運暨公教聯合運動會7日在屏東縣立田徑場盛大開幕，展開為期3天的競賽活動。中央社 ・ 1 天前
海巡年報首刊今公布 呈現當前挑戰、成果與未來展望
海巡署為強化國人對海巡機關的認識並展現年度施政成果，在明天海巡節前公布「2024海巡年報」，這是海巡署2018年組織改制後的首本年報，內容首章以「臺灣海域安全情勢」為主軸，剖析周邊海域現況，以及中國「灰色地帶」襲擾等挑戰，並呈現其去年的努力與成果，以及延伸介紹海巡執法能量與未來工作展望。自由時報 ・ 1 天前
非洲豬瘟遭免職3官員去向曝光 議員怒轟不是懲處：是嘉獎這些人
[Newtalk新聞] 台中市爆發非洲豬瘟疫情，然而，台中市府事後疫調以及防疫環節接連出包，引起民怨。台中市府昨日宣布，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處處長林儒良予以免職。而農業局長申請退休，環保局長降為12職等技監，動保處長則降為經發處專員。對此，民進黨台中市議員陳俞融今（7）日就批評市長盧秀燕，此舉不是懲處，而是在嘉獎這些人，讓基層概括承受相關指責。 盧秀燕今日率市府向市議會針對非洲豬瘟進行專案報告，盧秀燕一開始先向議員鞠躬致歉，表示雖然台中已成功鎖定案場、阻止病毒外流，全國豬隻未受影響，但疫情處理過程仍有不足，讓各界辛苦與擔憂，「身為市長，我必須概括承受，並深感自責，向社會各界致歉」。隨後，她開始展開長達20多分鐘的報告。然而，由於發言內容過於冗長，引發議員不滿與抗議，最後在主席提醒下縮短發言時間。 陳俞融質詢時詢問，因執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險的3位局處首長，遭免職後相關異動。對此，盧秀燕回應，農業局長辦理退休，環保局長降為12職等技監，動保處長從10職等降為9職等經發處專員。 面對遭免職官員的異動，陳俞融怒轟此舉不是懲處，而是嘉獎，「技監非但新頭殼 ・ 1 天前
8至80歲共舞》屏東青銀街舞祭 「鎖舞」奪冠氣氛超嗨
共舞促進世代互動，屏東縣政府今（8）日在縣立體育館舉辦「2025年屏東青銀街舞祭」，262位長者與75位青年學子同台共舞，15支隊伍輪番登場，氣氛超嗨，最後由屏東縣善護協會以1970年代風行的鎖舞（Locking），奪下第1名舞狀元獎，枋寮鄉人和社區發展協會、萬丹鄉興全社區發展協會分獲2、3名。自由時報 ・ 8 小時前
花蓮偷竊通緝犯持刀拒捕 隨機搶車逃逸
（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮鳳林鎮59歲游姓通緝犯昨天騎車行經路口時，違規左轉遭警方攔查，游男拒絕攔檢衝撞警方，還亮刀反抗，最後棄車跑回台9線，隨機搶奪停等紅燈的車輛逃逸，警方持續追查中。中央社 ・ 1 天前
合庫金前十月獲利180.12億 EPS 1.14元
合庫金控7日公告10月稅後純益17.74億元，月減7.07％、年增29.11％；2025年累積至10月稅後純益180.12億元，年成長2.35％，每股稅後純益（EPS）為1.14元。中時財經即時 ・ 1 天前
最新畫面曝光！特斯拉「砲彈式擊中預拌車」…大片煙塵中又撞倒4貼機車
屏東縣恆春鎮麥當勞前的路口6日下午發生一起慘烈車禍，一輛特斯拉行經該處時不知何故高速撞上前方的水泥預拌車後，再失控波及一輛機車，造成26歲特斯拉駕駛李男傷重不治，同車的妻子、2名4歲小孩輕微擦傷、意識清楚，被波及的機車騎士蔡男（33歲）與後座妻子（33歲）雙腿骨折，同車的2名分別為6歲、5歲的孩子輕微擦傷，目前最新車或畫面也已曝光，當時特斯拉不知何故高速衝撞預拌車，現場揚起大片煙塵，緊接著再波及到三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
海巡署雲林查緝隊破販毒集團！毒販企圖騎車衝撞脫逃仍遭逮
海巡署偵防分署雲林查緝隊會同雲林縣警察局虎尾分局，於今年6月中旬在雲林及南投地區展開聯合緝毒行動，成功破獲3名毒販，並查獲海洛因及安非他命等證物。警政時報 ・ 1 天前
打造屏東旅行靈感「製造所」 一站式感官體驗基地啟動南國旅程
【互傳媒／記者 蘇彩娥／屏東 報導】走進屏東市勝利星村創意生活園區，街角新誕生一處結合旅遊資訊與五感體驗的特色互傳媒 ・ 1 天前
驚悚影曝！特斯拉「飆撞」水泥車波及機車 1死7傷
屏東恆春鎮昨(6)日發生一起嚴重事故！一輛特斯拉不明原因高速追撞前方水泥預拌車，載波及停等紅燈的四貼機車，造成1死七傷，特斯拉當下是否開「輔助系統」行駛，或是高速飆車，才會高速衝撞，警方還在釐清，不過...華視 ・ 1 天前
豬肉禁令今解封！黃昏市場肉攤搶拍「生意火爆」 老闆估下周會降價
禁宰令解除後，今（7）日是豬隻恢復拍賣首日，屏東縣拍賣市場中午才開拍，預估豬肉明天才能供應零售市場，今天部分肉攤仍尚未營業，屏東中山黃昏市場一家攤商從高雄市買豬肉回屏東販售，生意興隆，卻苦笑著說沒賺，原來是拍賣價上漲，但顏姓老闆卻以舊價格販賣。中時新聞網 ・ 1 天前
屏東青銀街舞祭 15隊登場活力四射
屏東縣政府八日在縣立體育館舉辦屏東青銀街舞祭，二百六十二位長者與七十五位青年學子同台共舞，十五支隊伍輪番登場，活力四射。今年青銀街舞祭比賽由關懷據點長輩與青少年共舞，匯聚八至八十歲以上的舞蹈愛好者，展現跨世代能量；由屏東縣善護協會摘下第一名，枋寮鄉人和社區發展協會奪得第二名，萬丹鄉興全社區發展協會拿下第三名。縣長周春米表示，街舞祭透過共舞促進世代互動，截至九月底屏東縣老年人口比高達百分之二十一點五九，目前全縣已設立四百二十三處據點，促進長輩健康及延緩失能，感謝長輩願意走出家門到據點練習，進而站上舞台圓夢，一點一滴的努力非常不簡單。成功靠著「Locking鎖舞」奪冠的善護協會，七十四歲的余存淳說，每週至少練習兩次，也會錄下影片回去觀看，不會當作是功課，而是強健體魄的方法。該 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
雲林破毒案基隆驚爆黑鳶慘死 警方連2行動掀暗黑真相
為追查毒品上游來源，檢警團隊在偵辦過程中長達4個多月保持低調，直到近日偵結，才向外公布成，果警方強調，將持續向上溯源，避免毒品繼續危害社區。另一方面，基隆市七堵山區9月底驚傳保育類黑鳶遭鳥網纏死的事件，現場甚至發現多隻黑鳶屍體，畫面慘不忍睹。基隆市動保防疫...CTWANT ・ 17 小時前
活豬拍賣恢復首日 屏東黃昏市場仍少見溫體肉
（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）活豬今天凌晨0時恢復屠宰拍賣，屏東縣肉品市場中午開賣，黃昏市場多數攤位仍未見溫體豬肉。今天進場頭數比禁運禁宰令前多200多頭，均價每公斤新台幣99.11元，較疫前約貴4元。中央社 ・ 1 天前