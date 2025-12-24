內埔年貨大街頭獎"連2年同人" 鄉長拒答遭批"耍官威"

南部中心／綜合報導

屏東內埔鄉的年貨大街，最近開放有意擺攤的民眾抽籤，但因為今年，年貨大街的抽獎活動，發生同一個人連兩年抽中最大獎的狀況，也讓鄉代表在鄉代會中，十分關心擺攤抽籤的公平性，只是鄉長鍾慶鎮卻是大手一揮不願回應，說事後再講，讓鄉代表質疑鄉長是好大的官威。

好大的官威？鄉代質疑年貨大街抽籤公平性 鄉長拒答挨批

內埔鄉代會質疑年貨大街抽籤公平性，鄉長拒答，引起質疑。（圖／翻攝畫面）

屏東內埔鄉代會上，代表針對年貨大街攤位抽籤的議題發問，質疑有沒有公關格，要再追問時，鄉長鍾慶鎮卻是這樣說，直接大手一揮，說議員要問，等定期會再來問，不講就是不講，最後被問煩了，乾脆這樣回，這讓代表簡直氣炸，都已經在鄉代會的議事廳了，竟然還能拒答，痛批是好大的官威，是不是想黑箱作業。

內埔鄉代鍾育杰指出，「當天我在詢問的時候，就是一直處於，不讓我繼續問下去的狀況，讓我們知道說，你公關格有多少格、那位置在哪裡。」，對此內埔鄉長鍾慶鎮回應，「質詢要答覆，就要定期會才可以質詢，這個是專案報告，沒有什麼問答的問題，就整個規劃就這樣，我們往年都會留個十幾格。」

內埔鄉年貨大街近期開放民眾登記抽籤。（圖／民視新聞）

面對質疑，鍾慶鎮回應他是照規定走，現在是專案報告，要質詢得等到定期會，只是週三，鄉公所陸續有民眾登門要抽年貨大街攤位，希望趁著過年賺點年終獎金，因為真的太難抽，大家也說希望能公平公開，抽籤民眾說，「就是說看有沒有中籤，有中籤的話，他就有一個籤的單子給你，就是看哪一個位置。」

內埔年貨大街連兩年同一人中汽車頭獎，引起外界諸多揣測。（圖／民視新聞）

會這麼敏感，全因為今年農曆過年，年貨大街抽獎，連兩年都是同一個人，都到最大獎汽車，引起外界質疑，如今年貨大街攤位抽籤，同樣被放大檢視，也讓鄉長這拒答的行為，變成矚目焦點。

原文出處：好大的官威？鄉代質疑年貨大街抽籤公平性 鄉長拒答挨批

