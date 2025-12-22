內埔旅運站動土啟建 打造屏東公共運輸新樞紐

▲「內埔旅運站建置工程」動土，預計明（115）年10月完工，縣長周春米表示，內埔旅運站將成為屏東南區具指標性的公共運輸轉乘中心。（圖／屏東縣政府提供）

【記者王靚慧／屏東 報導】為改善內埔鄉旅運品質，屏東縣政府規劃新建內埔旅運站，今（22）日在內埔地區農會對面空地舉行工程動土典禮，縣長周春米表示，本工程總經費為新台幣6,985萬元，其中中央補助997萬元、縣府自籌5,988萬元，預計於明年10月完工，屆時將成為屏東南區具指標性的公共運輸轉乘中心，全面提升大眾運輸服務品質，為內埔及周邊鄉鎮打造更完善、便利的交通環境。

動土典禮現場氣氛熱絡，許多鄉親及耆老到場見證地方重要建設，高齡93歲的鍾阿嬤在家人攙扶下來到現場，她說：「以前等車很不方便，現在看到旅運站要蓋起來，真的很期待。」多位鄉親也紛紛表示，內埔人口超過5萬人，學生通學、上班通勤及長輩就醫需求龐大，長期以來盼望有一處完善的轉乘據點，這次旅運站建置不僅可改善候車與轉乘環境，更象徵內埔整體生活機能的升級。

廣告 廣告

縣長周春米表示，內埔鄉是屏東重要的客庄聚落與交通樞紐，旅運量僅次於屏東市，感謝中央補助以及屏東縣議會協助，未來將興建1棟面積約85.83坪的旅運站，設置南下、北上共2席大客車專屬停靠區，並規劃汽機車及自行車停車位，預計進駐15條路線、每日120班次，提供旅客服務中心、智慧化車次顯示管理系統及地景式景觀綠化。

周縣長強調，內埔旅運站的完成，將進一步串聯屏東生活圈與觀光廊帶，包括六堆客家文化園區、潮好玩幸福村等重要景點，帶動人流、觀光與產業發展。

交通旅遊處進一步指出，旅運站啟用後，將整合公路客運、市區公車、小黃公車、租賃運具及停車空間，並導入綠能設備與智慧化管理系統，打造兼具舒適性、便捷性與永續性的交通服務據點，滿足學生通學、通勤族及旅遊需求，全面提升屏東公共運輸服務品質，讓內埔成為宜居、宜行、宜發展的重要節點。