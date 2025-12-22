內埔旅運站動土啟建 打造屏縣公共運輸新樞紐

內埔旅運站建置工程，由屏東縣長周春米（右三）等人上香祈福，祈求工程早日圓滿順利完成。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

位於屏縣內埔鄉市中心的「內埔旅運站建置工程」，二十二日上午由屏東縣長周春米主持動土典禮後正式開工興建，預計明年十月間完工，將成為屏東南區指標性的公共運輸轉運中心，提升大眾運輸服務品質，為內埔與周邊鄉鎮建立更完善、安全、便利的交通環境。

內埔旅運站建置工程包含旅運站主體、候車區、商務服務空間、停車場、自行車友善設施，總經費新台幣六九八五萬元，中央補助九九七萬元、縣府自籌五九八八萬元，旅運站主體面積約八五點八三坪及南下北上二席位大客車專屬停靠區，預計進駐十五條路線，每日行駛共一二０班次，另有汽機車與Ｕｂｉｋｅ停放空間、旅客服務中心、地景式景觀綠化，為旅客及民眾提供更為便利的轉乘服務。

廣告 廣告

縣長周春米表示，內埔旅運站不僅提升公共運輸量能，也串聯屏東生活圈與觀光廊帶，包含六堆客家文化園區、潮好玩幸福村等重要景點，將帶動地方觀光、人流與產業發展。同時，縣府持續規劃公車路網、智慧運輸、通學路網改善，創造更友善的交通環境。旅運站除可容納更大運量，並具備轉乘銜接、候車休憩及停車等功能，同時導入智慧旅運資訊系統，讓民眾即時掌握公車班次與轉乘資訊，兼顧地方需求與交通發展效益，也將有利於外地觀光客前來體驗客庄風情。

內埔旅運站建置工程，二十二日上午由屏東縣長周春米（右二）及內埔鄉長鍾慶鎮（右一）等人動土後，正式開工興建。（記者鄭伯勝攝）

縣府交通旅遊處指出，未來旅運站啟用後，將整合公路客運、市區公車、小黃公車、租賃運具與停車場空間，並導入綠能設備與智慧化管理系統，打造具舒適性、便捷性與永續性的交通服務據點，讓屏縣公共運輸提升至新階段，滿足學生通學、通勤族與旅遊需求，完善屏縣運輸網絡與服務品質。

交旅處強調，內埔旅運站不僅是一項基礎設施建設，也是串聯內埔鄉及鄰近鄉鎮最主要的往來節點，未來啟用後在當地經濟發展中將扮演更重要的角色，相關訊息請上「屏東旅遊網」查詢。