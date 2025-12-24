內埔春節年街市集一般區抽韱 僧多粥少

內埔鄉公所明年春節年街市集一般區抽韱，情況十分熱絡，但中韱率不到三成，僧多粥少。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

每年均受到攤商青睞的內埔春節年街市集，內埔鄉公所繼十一月二十六日進行十三個特區攤位競標工作後，再度於二十四日上午在公所三樓禮堂釋出五百餘攤格的攤商抽籤工作，結果中籤率不到三成，仍呈現僧多粥少的局面，內埔春節年街市集的攤格位仍十分搶手。

內埔鄉公所十一月二十六日先行釋出十三個明年春節年街市集的特區攤位競標工作，在多位攤商競標下，其中擁有五十格攤格的專區，以四十萬元破紀錄高價標出；其餘的十二個四至九個格位的特區攤位，也以七萬六千三百七十二元至十六萬六千六百六十六元的價位標出，較去年的八萬八千餘元至十七萬五千餘元的高價減少許多，但攤商們競標情況仍十分熱絡。

二十四日上午九時，鄉公所在公所三樓禮堂再度舉行一般區五百餘攤格的攤商抽籤公所，而登記一般區的攤商有一二０七人，共登記二四三三格位，較去年的八二三人、登記一五三二格位多出許多，導至公所樓禮堂內外及一樓擠滿攤商，現場情況十分熱絡，導至中籤率不到三成，許多攤商均因未中韱而嘆氣離去。

內埔春節年街市集每年均設於內埔鄉公所旁的文山路、埔興路及中興路的「六堆紀念公園」四週，其特區及一般區的格位約有八百個格位，攤商數眾多，往年逛年街市集的民眾都有數十萬人，明年春節年街市集從二月十六日除夕上午十時至二月二月二十日大年初四晚上十二時止，鄉公所預估每天應可以至少吸引五萬人次以上民眾逛年街市集，因此特區攤位才會高價標出，而一般區攤格位攤商們也搶著登記。