內埔毒窟攻堅竟發現武器 通緝犯同夥拒捕 持手榴彈爬屋頂對峙1.5小時

林姓嫌犯手握疑似手榴彈，爬上屋頂與警方對峙1.5小時。讀者提供

屏東縣內埔鄉今（8日）上演一場驚心動魄的警匪對峙。東港警分局跨區前往查緝毒品，不料攻堅過程中，一名林姓嫌犯竟持手榴彈逃竄至屋頂與警方對峙，現場氣氛一度緊繃。警方聯絡其家屬到場勸說，經過一個半小時，林嫌態度軟化、投降。警方事後發現該民宅不僅是安非他命製毒工廠，並留有手榴彈及武器。警方將擴大偵辦，釐清背後是否有黑幫集團操控。

東港警分局今天下午由分局長高志正坐鎮，帶領大批幹員前往內埔鄉拘提李姓通緝犯。警方持拘票破門進入民宅時，雖然順利制伏李姓通緝犯，但屋內另一名林姓友人卻不甘束手就擒，竟趁隙抓起手邊預藏的爆裂物，身手敏捷地爬上透天厝三樓頂部，持手榴彈與警方對峙。

目擊民眾指出，嫌犯在屋頂情緒激動，不斷揮動手中的手榴彈威嚇，場面一度陷入僵局。警方見狀不敢貿然攻堅，立即拉起封鎖線，並調派多名警力進行安全維護。為軟化林嫌心防，警方緊急聯絡其家屬到場做溫情攻勢。經過長達一個半小時喊話，林嫌終於放下手中武器配合警方下樓，幸無人員傷亡。

警方攻堅內埔一處毒窟，卻遭林姓嫌犯持手榴彈對峙。讀者提供

警方隨後進入屋內搜索，發現該民宅是非法製毒工廠，現場查扣二級毒品安非他命共計700多公克，屋內留有其他手榴彈及武器。警方聯絡防爆小組及軍方相關單位到場鑑定與移除。

全案目前除將李、林兩名嫌犯帶回偵辦外，也將針對毒品來源、製毒機具以及殺傷力強大的手榴彈流向深入追查，釐清背後是否有黑幫集團操控。



