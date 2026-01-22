內埔警聘請專業律師顧問 守護基層同仁安心執勤

內埔警分局聘請專業律師張峻豪擔任顧問，由分局長江世宏親自頒發聘書，守護基層同仁安心執勤。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

內埔警分局因應基層員警面對日益複雜的執法環境與法律風險，特別聘任「盛澤法律事務所」律師張峻豪擔任法律諮詢顧問，提供第一線員警即時且專業的法律支援，由分局長江世宏親自頒發聘書，期盼透過法律顧問制度的建立，協助同仁在執行治安與交通勤務時，更加周延地掌握法規與程序，落實依法行政。

內埔警分局指出，基層員警在現場執法時，往往需在短時間內作出涉及法規、人權與程序正當性的判斷；法律顧問的加入，不僅能即時釐清法律爭點，也有助於避免因認知落差衍生後續爭議，進一步提升整體執法品質與行政效能。

受聘顧問張峻豪律師為潮州在地青年律師，曾任桃園市政府法律顧問、犯罪被害人保護協會常務委員等職務；累積豐富的民、刑事及行政訴訟等實務經驗，並與警政體系保持長期互動，對警察在第一線執法時所面臨的法律判斷與程序風險具有相當程度的認識。

張峻豪律師表示，此次接受內埔警分局邀請擔任法律顧問，往後將以專業經驗協助員警因應日益複雜的執法環境，提供穩定而可靠的專業支援。

內埔警分局長江世宏強調，法律顧問制度能即時釐清執法疑義，避免員警程序疏漏衍生爭議，可提升整體執法品質。期盼張峻豪律師未來在執法實務中相互支持、並肩合作，共同守護第一線員警與地方治安。