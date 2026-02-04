內埔鄉代鍾育杰登記參選鄉長 民進黨內是否初選受關注

民進黨屏東縣黨部基層選舉登記4日進入第3天，內埔鄉代鍾育杰（前排右三）登記參選鄉長，讓內埔鄉成為目前黨內唯一有1人以上登記選鄉長的鄉鎮，是否進入初選備受關注。（謝佳潾攝）

民進黨屏東縣黨部基層選舉登記4日進入第3天，現任縣議員梁育慈（右）、高樹鄉長梁正翰（左）在支持者的陪同下完成登記爭取連任。（謝佳潾攝）

屏東縣內埔鄉長選況激烈，繼縣政府前客務處長李明宗請辭、公開表態以民進黨員身分投入鄉長選舉並於日前登記後，同黨鄉代鍾育杰4日也前往縣黨部登記參選，讓內埔鄉成為目前黨內唯一有1人以上登記選鄉長的鄉鎮，是否進入初選備受關注；另現任縣議員梁育慈、高樹鄉長梁正翰也在支持者的陪同下完成登記，爭取連任。

民進黨屏東縣黨部基層選舉登記4日進入第3天，鍾育杰在支持者的陪同下至縣黨部登記參選內埔鄉長，他說，他不僅是現任內埔鄉代、還成立屏東縣愛心樹慈善會，所以深知鄉內有很多弱勢需要照顧，他轉戰鄉長選舉盼吸引更多年輕人返鄉服務，讓更多鄉親一起參與鄉內大小事，「希望未來內埔鄉所有的公共事務都能公開、公正、透明。」

鍾育杰登記選鄉長的動作，也讓內埔鄉成為民進黨屏東縣黨部目前唯一有1人以上登記選鄉長的鄉鎮。月前屏東縣政府前客務處長李明宗請辭、公開表態以民進黨員身分投入內埔鄉長選舉，當時地方盛傳同黨的鍾育杰也有意轉戰鄉長選舉，而今2人前後登記參選，泛綠是否因此分裂，地方議論紛紛。

地方人士指出，內埔鄉政治版圖長年綠大於藍，依目前選況，選前綠營「黨內互打」可能搶先掀起一場激戰，若照遊戲規則走，黨內需先進行協調，經協調未果才會進入初選，因此登記後的變化值得關注。

同日登記的還有拚連任的梁育慈與梁正翰，梁育慈說，她爭取民進黨提名屏東第一選區、全力以赴爭取在今年底連任屏東縣議員，她強調還想為屏東做更多，懇請大家做她最堅強的後盾。

梁正翰也說，他將全力爭取鄉長連任，他一步一腳印為村里努力，相信鄉親都看得到，他期許自己能再繼續為地方努力。據悉，目前黨內雖無人與梁正翰競爭高樹鄉長，但地方盛傳無黨籍前鄉長王樹圍有可能捲土重來，若屬實將是一大勁敵。

