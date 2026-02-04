內埔鄉代鐘育杰登記選內埔鄉長

內埔鄉代鐘育杰，四日上午在母親（右二）的陪同下，前往民進黨屏東縣黨部完成內埔鄉長選舉黨內初選登記。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

民進黨籍現任內埔鄉民代表鍾育杰，四日上午在其母親及支持他的民代陪同下，前往民進黨屏東縣黨部完成黨內登記，正式宣布參選內埔鄉長，為熟悉的土地，踏出關鍵一步。

鍾育杰表示，這不是衝動，而是多年走進社區、陪伴鄉親後，慢慢累積而成的決定；而他看見年輕人離開家鄉的無奈，也看見弱勢族群仍在等待被看見，況且內埔鄉有潛力，卻需要有人願意留下來，真正去做。

鍾育杰談及參選心路歷程，他表示特別感謝母親的支持。母親曾因心疼與擔憂而反對他從政，卻在看見他長期投入地方服務、默默為弱勢付出後，選擇站在他身旁，成為他走到今天最溫柔也最堅定的力量。

鍾育杰強調，「內埔鄉需要改變，也值得更好」，他願以不怕監督、用心做事的態度，持續守護弱勢、為鄉親打拚，推動廉政與公民參與，讓內埔成為更有溫度的家園。