內埔鄉長多人爭 綠是否初選受矚目

民進黨屏東縣黨部基層選舉登記4日進入第3天，現任縣議員梁育慈、高樹鄉長梁正翰在支持者陪同下完成登記爭取連任，而內埔鄉代鍾育杰則登記參選鄉長，讓內埔鄉成為目前黨內唯一有1人以上登記選鄉長的鄉鎮，是否進入初選備受關注。

「希望未來內埔鄉所有的公共事務都能公開、公正、透明。」鍾育杰昨日在支持者陪同下至縣黨部登記參選內埔鄉長，他說，他不僅是現任內埔鄉代、還成立屏東縣愛心樹慈善會，深知鄉內有很多弱勢需要照顧，轉戰鄉長選舉盼吸引更多年輕人返鄉服務，讓更多鄉親一起參與鄉內大小事，讓內埔鄉變得更溫暖、更不同。

鍾育杰登記選鄉長的動作，也讓內埔鄉成為民進黨屏東縣黨部目前唯一有1人以上登記選鄉長的鄉鎮。月前屏東縣政府前客務處長李明宗請辭、公開表態以民進黨員身分投入內埔鄉長選舉，當時地方盛傳同黨的鍾育杰也有意轉戰鄉長選舉，泛綠是否因此分裂，地方議論紛紛。

地方人士指出，內埔鄉政治版圖長年綠大於藍，依目前選況，選前綠營「黨內互打」恐搶先掀起一場激戰，若照遊戲規則走，黨內需先協調，經協調未果才會進入初選，因此登記後的變化值得關注。

內埔鄉長選情激烈，目前除有李明宗、鍾育杰投入選戰外，偏綠的無黨籍前鄉代林吉善也在日前表態參選，而本屆挑戰鄉長落敗的國民黨前鄉代曾健野也傳出有意加入戰局，競爭相當激烈。

同日登記的還有拚連任的梁育慈與梁正翰，梁育慈說，她爭取民進黨提名屏東第一選區、全力以赴爭取在今年底連任屏東縣議員，還想為屏東做更多，懇請大家做她最堅強的後盾。

梁正翰說，將全力爭取連任，一步一腳印為村里努力，相信鄉親都看得到，期許再繼續為地方努力。據悉，目前黨內雖無人競爭高樹鄉長，但盛傳無黨籍前鄉長王樹圍恐捲土重來，若屬實將是一大勁敵。