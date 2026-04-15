內壢上野烤肉飯食安案累計104人通報 衛生局送驗本周出爐

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上野烤肉飯內壢店疑似食品中毒累計通報104人，檢體最快本周報告出爐。（桃市衛生局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園知名便當店上野烤肉飯內壢店傳出疑似食品中毒事件，桃園市衛生局今日截至中午，統計通報有症狀的民眾累計至104人，其中有 69 人赴醫院就醫；另本案已在14日第一時間將相關食品及環境檢體送往實驗室，最快預計本周會有初步報告，具體時間仍需視微生物培養狀況而定。

衛生局表示，該店目前仍勒令停業中，將待環境複查合格，業者提出復業申請及改善報告書後，經本局確認且實地複查合格後才能復業。

上野烤肉飯為桃園地區知名便當店，內壢店傳出疑似食品中毒後，其他分店以往用餐時間總是大排長龍，近日生意則多少受到影響。民眾也說，現代人外食機率高，得特別注意店家環境衛生，尤其近期天氣開始變熱，會更慎選並留意用餐店家的環境與衛生。

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