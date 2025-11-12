內壢火車站新建跨站天橋預計年底完工 桃園鐵路地下化進度已破33%

內壢站跨站天橋空拍圖。圖：鐵道局提供

桃園鐵路地下化工程進入施工高峰期，為維持既有內壢車站1.9萬人次日運量的營運服務功能，並騰出動線及空間供後續內壢地下永久車站(CJ15標)施工，須辦理2階段臨時軌切換，並採先建後拆方式新建跨站天橋(CJ02標)。鐵道局表示，新建跨站天橋預計今(114)年底完工後，再接續拆除原有跨站天橋、進行站體設備改建及軌道撥遷等作業，確保後續順利將目前營運路線切換至臨時軌，繼續提供旅運服務。

地下化後內壢站東出入口願景圖。圖：鐵道局提供

鐵道局北部工程分局副分局長王村竹說明，內壢站新建跨站天橋及附屬設施，包括電梯3座及風雨走廊將在今年12月28日前啟用，另電扶梯則預計明年2月啟用。為讓民眾及早熟悉及適應天橋啟用後新的乘車動線，車站內及前後站旅客動線指標系統將配合修改，並將配置引導人員服務旅客。

鐵道局副局長劉雲生提到，「桃園鐵路地下化計畫」於109年9月奉行政院核定，路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，全長17.9公里，將改建桃園、內壢、中壢3座既有車站，新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座通勤車站，整體計畫進度已達33.83%。全線在極為有限的用地空間內施工，且為能維持鐵路正常營運，故須辦理多次軌道切換，工序繁瑣費時，尤以車站切換更為繁複困難。面對施工期間可能造成旅客若干不便，鐵道局與施工團隊將持續和台鐵公司進行溝通協調及優化旅運設施，並落實交通維持與環境保護措施，以期降低對民眾乘車與日常生活的影響。

