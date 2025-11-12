內壢火車站新建跨站天橋預計年底完工 桃園鐵路地下化進度已破33%
桃園鐵路地下化工程進入施工高峰期，為維持既有內壢車站1.9萬人次日運量的營運服務功能，並騰出動線及空間供後續內壢地下永久車站(CJ15標)施工，須辦理2階段臨時軌切換，並採先建後拆方式新建跨站天橋(CJ02標)。鐵道局表示，新建跨站天橋預計今(114)年底完工後，再接續拆除原有跨站天橋、進行站體設備改建及軌道撥遷等作業，確保後續順利將目前營運路線切換至臨時軌，繼續提供旅運服務。
鐵道局北部工程分局副分局長王村竹說明，內壢站新建跨站天橋及附屬設施，包括電梯3座及風雨走廊將在今年12月28日前啟用，另電扶梯則預計明年2月啟用。為讓民眾及早熟悉及適應天橋啟用後新的乘車動線，車站內及前後站旅客動線指標系統將配合修改，並將配置引導人員服務旅客。
鐵道局副局長劉雲生提到，「桃園鐵路地下化計畫」於109年9月奉行政院核定，路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，全長17.9公里，將改建桃園、內壢、中壢3座既有車站，新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座通勤車站，整體計畫進度已達33.83%。全線在極為有限的用地空間內施工，且為能維持鐵路正常營運，故須辦理多次軌道切換，工序繁瑣費時，尤以車站切換更為繁複困難。面對施工期間可能造成旅客若干不便，鐵道局與施工團隊將持續和台鐵公司進行溝通協調及優化旅運設施，並落實交通維持與環境保護措施，以期降低對民眾乘車與日常生活的影響。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
嘉義優鮮水產電商慶開幕縣長翁章梁直播加碼
(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣政府推出「嘉義優鮮水產電商平台」今11日開幕，結合嘉義優鮮品牌 […]觀傳媒 ・ 1 天前
嘉義Outlet華泰名品城基地整地中 明年興建
國際級大型Outlet華泰名品城落腳嘉義縣，第一期新建工程預計於明年2月動土，預定地已在日前開始進行整地工程，工程車進進出出，引起各界熱議，期待2028年營運，可以逛好逛滿。 交通部鐵道局辦理「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」招商，以設定地上權方式引進投資人開發經營，評選出華泰名品城子公自由時報 ・ 1 天前
民族路四維地下道11/17施工 南市府提醒市民改走替代道路
台南市區鐵路地下化工程民族路(四維)地下道前已完成隧道結構，惟尚有支撐系統拆除、回填及排水箱涵復舊工項需進場施作，並預定於114年11月17日至115年11月21日進行第四階段至第六階段施工，交通局已規劃四維地下道的交通動線，呼籲市民朋友留意改道動線的引導指示牌面，依指示行車降低交通衝擊。交通局表示，台鐵地下化工程中的民族路(四維)地下道將進行第四至第六階段施工，第四階段(工期90天)、第六階段(工期149天)施工期間分別佔用南、北兩側慢車道，並將車輛導引至內側車道，特別注意的是第五階段施工將佔用內側快車道進行施工，預計於115年2月春節年假後進行，工期約131天，為減低內側快車道封閉期間交通衝擊，將開放外側機慢車道給小型車通行，另為利車輛通行順暢，亦規劃改道動線並設置導引牌面疏導車流，建議用路人可依改道動線行駛，同時可收聽警廣掌握即時交通路況避開壅塞時段。交通局長王銘德表示，民族路(四維)地下道為當地民眾東西向往返重要交通要道，因配合第五階段施工需求，地下道內側快車道封閉期間，將開放外側機慢車道給小型車通行，並於地下道兩側機慢車道前方設置限2.1米的限高門架，提醒2.1米以上高度車輛台灣好新聞 ・ 1 天前
受鳳凰颱風影響，銅鑼杭菊生活節延至11/29登場 浪漫賞花路線、杭菊宴美食、接駁車資訊一次看！
2025銅鑼杭菊生活節原訂11/15～11/16舉辦，但因鳳凰颱風影響，延期至11/29～11/30在苗栗縣銅鑼鄉樟樹村登場，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，在杭菊盛放之際，走進銅鑼鄉找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海的魅力。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前
南鐵地下化最新進度曝 民族路四維地下道部分封閉管制
台南市區鐵路地下化工程持續推進，民族路（四維）地下道前隧道結構已完成，尚有支撐系統拆除、回填及排水箱涵復舊工項進場施作，將於11月17日至明（2026）年11月21日展開第4至第6階段施工，這條地下道是東西向往來重要幹道，長達1年的部分封閉管制，民眾要注意改道路線與導引標誌，以減少交通衝擊。自由時報 ・ 1 天前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 16 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 1 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 11 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 9 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 11 小時前