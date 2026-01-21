內外交迫！英政府取消地方選舉遭激烈抵制 轉讓島嶼被批「向中俄示弱」
[Newtalk新聞] 英國斯塔默政府近期面臨一系列內政與外交困境，為重組地方政府而取消部分地區選舉的計畫，遭到國內反對黨猛烈抵制，計畫將迪戈加西亞島主權轉移給模里西斯的行為，也遭到美國川普政府的猛批。與此同時，以色列也宣布將結束與英國情報單位的資訊共享，如何應對接踵而至的壓力也成為當前英國政府面臨的一大難題。
X 推主「Gauci Reports」指出，當地時間 20 日，英國高等法院作出裁決，批准在野的英國改革黨（Reform UK）對工黨斯塔默政府取消部分地區今年 5 月地方選舉的決策提出質疑，並宣布將在 2 月 19 、 20 兩日舉行全面聽證會。雖斯塔默政府先前曾宣稱，取消選舉的理由與即將進行根本性改革的「地方政府重組」有關，但「Gauci Reports」認為，選舉被取消的真正原因，應該與執政的工黨害怕選舉失利有關。
推主「BRITAIN IS BROKEN」也補充表示，只有「獨裁者」才會主動取消選舉，「因他們知道自己不可能透過選舉獲得勝利，所以才會取消選舉，進而鞏固自己的權力」。與此同時，知名英國商人托馬斯．斯金納（Thomas Skinner）也宣布將加入英國改革黨，協助該政黨對執政的工黨政府進行監督。
在英國國內圍繞著是否該取消地方選舉，以推動地方政府改革之際，來自國際盟友的壓力也傳遞到了唐寧街。針對英國計畫將迪戈加西亞島轉讓給模里西斯的行為，美國總統川普透過社群平台「Truth Social」發布批評，認為英國政府轉讓有重要美軍軍事基地島嶼的行為「十分軟弱」。川普強調，正因為這些盟友不斷向中國、俄羅斯「示弱」，美國才需要掌握格陵蘭的控制權，以維護自身的國家安全，「丹麥與其歐洲盟友應該做出正確的選擇」。
推主「Current Report」表示，迪戈加西亞島是英屬印度洋領地的首府所在地，距離印度最南端約 1,900 公里，位於太平洋、印度洋交會的國際重要水域，具有十分重要的戰略地位，位於該島的美軍軍事基地，則是美國能針對中東或亞洲地區快速發起空中、海上行動的重要根據地。
除了美國外，作為西方國家傳統盟友的以色列也可能將與英國脫鉤。推主「花崗岩 3 」指出，以色列向英國斯塔默政府發布一份僅寫著「遊戲結束」一詞的電報，準備切斷與英國情報機構的資訊共享合作管道，「如果這個消息是真的，英國軍情六處（MI6）將在面臨恐怖威脅時，陷入完全失明的窘境」。
「花崗岩 3 」也進一步爆料稱，以色列當局掌握著一份秘密文件，可證明斯塔默曾經舉行過「預先安排」的會議，推測相關文件被公布後可能直接拖垮英國政府。
