內外夾攻 微創手術助六旬男改善長期「溢赤酸」 雙和醫院首例經口無疤痕胃底摺疊術 成功治療難治型胃食道逆流
65歲的林先生因工作壓力大，應酬頻繁，導致三餐與生活作息不規律，長期飽受胃食道逆流困擾。平常他經常感到胸口灼熱、悶痛，與久咳不癒，每當用餐後彎身或躺下，症狀就會加劇，讓他吃不好、睡不好。經胃鏡檢查確認為嚴重逆流性食道炎合併裂孔疝氣，因此長期使用質子幫浦抑制劑 (PPI)治療，但在規則使用藥物之下，其症狀仍反覆發作且控制不佳。
與雙和醫院醫療團隊討論後，林先生決定接受消化內科與一般外科的微創整合治療，為台灣首位接受裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃摺疊術（cTIF）之病人，術後三天便順利出院。日前回診時，林先生表示胃食道逆流已徹底改善，過往如火山爆發般的「火燒心」症狀不再出現，生活品質大幅提升。林先生感動地說：「終於能吃得好、睡得安穩，十分感謝醫療團隊的照顧。」
雙和醫院消化內科主任李宗頴醫師指出，胃食道逆流是現代人常見的文明病，胃酸反覆回流刺激食道黏膜，造成逆流，胸口灼熱及胸痛等症狀，長期可能導致食道發炎、潰瘍，嚴重時甚至引發食道癌前病變。一般治療多以抑制胃酸的藥物為主，但統計顯示，仍有約四成患者在服藥後無法有效控制症狀。
外科部主任宋睿祥醫師表示，部分患者因長期反覆嘔吐或咳嗽，會導致下食道括約肌上推至胸腔，形成橫膈膜裂孔疝氣，與胃食道逆流形成惡性循環。若不及時處理，嚴重會導致反覆性的吸入性肺炎，肺纖維化，甚至危及生命。
李宗頴醫師說明，造成胃食道逆流的原因眾多，其中最主要的是下食道括約肌（賁門）鬆弛或無力，胃酸容易迴流至食道
宋睿祥醫師以形象來比喻，胃食道逆流的機轉就像門與門框的關係，框歪了，門就無法緊閉；服藥減少胃酸，就像在壞掉的門縫下塞布，只能暫時減少酸水，不能修復無法關緊的門。如長期依賴藥物，只是治標不治本。
值得注意的是，民眾常認為胃食道逆流只是消化不良、生活壓力所致的「小毛病」，只要自行調整或服用成藥即可改善，加上初期症狀輕微、不明顯，以及病程進展較緩等因素，往往忽視及早就醫的重要性。民眾可回顧近一週是否出現下列症狀，作為自我檢視與參考：一、胸口或上腹部灼熱感，二、胃酸或食物逆流到口腔或喉嚨，三、上腹部疼痛，四、感到噁心想吐，五、因症狀影響夜間睡眠，六、為緩解症狀反覆服用成藥，如若出現多項症狀，或反覆發作、影響生活品質，代表胃食道逆流的可能性較高，建議前往消化內科就醫，由專業醫師進一步評估與治療。
臺北醫學大學與雙和醫院致力打造全方位前瞻消化醫學團隊，自前年起便與南加大爾灣分校的國際消化醫學權威Kenneth Chang教授交流相關技術與知識，同時在去年11月完成台灣首例裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃摺疊術，乃治療頑固胃食道逆流之重要里程碑，也期待未來能持續累積相關經驗，建構內、外科醫師合作平台，讓台灣成為亞洲最重要的cTIF手術基地與訓練中心。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為內外夾攻 微創手術助六旬男改善長期「溢赤酸」 雙和醫院首例經口無疤痕胃底摺疊術 成功治療難治型胃食道逆流
