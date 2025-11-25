內外夾攻！謝龍介民調下滑 陳以信酸：看到天花板

記者王一德、林柏翰／台北報導

民進黨台南市長初選，林俊憲、陳亭妃各自出招，一個開直播拚空戰，一個掃市場衝陸戰，不過藍委謝龍介也有黨內問題要處理，同黨陳以信更是積極拋出政見，包含青年起薪33K，還要推廣熱氣球觀光。而謝龍介也宣布，參選行程可能提前開跑。

林俊憲開直播拚空戰。

力爭台南市長提名的民進黨立委林俊憲，找來金曲歌王謝銘祐合體直播，高唱林俊憲競選歌曲。至於初選對手綠委 陳亭妃也不惶多讓。

曬出在市場掃街照片，陳亭妃與婆婆媽媽們搏感情、接地氣。這一頭妃憲之爭，陸空戰互別苗頭，原本在旁看好戲的謝龍介現在恐怕挫勒但！

陳亭妃勤跑地方拚陸戰。

因為最新民調顯示，無論是對上林俊憲、陳亭妃，謝龍介支持度與9月相比都下滑。

國民黨立委謝龍介：「這個民調也可以看出在年輕的族群我還擁有絕對的優勢。可能我個人會提前啟動參選市長的各項活動，因為他們的廝殺（綠營初選）大概只剩下50天。」

謝龍介民調下滑仍有自信。

就算還沒被提名，謝龍介也等不及先起跑了，畢竟除了綠營人選來勢洶洶，黨內競爭對手陳以信似乎見到謝龍介民調倒退嚕，更是趁勝追擊。

除了喊出青年起薪33K，陳以信臉書再拋新政見，草山熱氣球帶你到月球，推動台南熱氣球觀光。

前國民黨立委陳以信：「這一種正面論述的方式，已經得到越來越多選民的認同。我的競爭對手當中，已經看到了有天花板的現象，而我的民調才剛開始，我一定能夠最後獲得初選的勝利。」

陳以信酸謝龍介民調「看到天花板」。

原本幾乎底定能代表藍營出戰台南市長的謝龍介，現在內外夾攻，民調又不增反減，恐怕是一個頭兩個大。

