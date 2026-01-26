內外皆溫！台經院上修2026經濟成長4.05％ 汽車關稅調降「勢在必行」

台灣經濟研究院長張建一。（台經院提供）

台灣經濟研究院今（26）日發布最新總體經濟預測，預計今年整體成長模式轉為「內外皆溫」，2026年經濟成長率為4.05％，較2025年11月預測值上修1.45個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，有三大因素加持，包括AI熱度持續不下、關稅問題疑慮逐步淡化，第三是內需回溫，不過接下來也要持續注意川普與國際政經情勢的變動。

受惠於AI需求持續擴張、民間投資穩健，以及消費市場回溫，台經院大幅上修 2026年台灣經濟成長率至4.05％，其中成長明顯的包括民間消費，主要是股市和車市。

「汽車關稅那個調降是勢在必行」，台經院院長張建一表示，現在我們第一階段的對等關稅，出口到美國那部分15％是已經確定，但現在還有第二階段，未來大概兩、三個禮拜會確認，就是美國出口到台灣部分的關稅。

先前各界觀望，導致台北港塞滿汽車，但若美國進口汽車關稅調降、送到國會且很快通過的話，就可以實施。張建一表示，美國汽車調降關稅的話，那日、韓、歐洲的車，也會為了競爭而調降，所以汽車的消費應該會慢慢上來。

但產業別的確差異很大，有些美國進口的商品低關稅，可以讓消費者買到便宜的商品，像是牛肉，但若台灣有生產的、像是豬肉等農產品就會受到影響，雖然產值不大、但百分率變動會很大，政府可透過救濟或補貼等方式處理，但必須全民要有共識。

張建一表示，因為台灣跟美國沒有簽FTA，所以這次對等關稅能談到像日本、韓國相同的15％，對傳產來講對美出口是利多，且對美國的2500億美元投資，主要就是台積電的擴充產能，再加上中油的阿拉斯加等能源領域投資，加一加其實就差不多了，不用太擔心排擠效應。

不過孫明德也提到，雖然目前看起來經濟局勢比去年樂觀很多，不過今年光是前面20幾天，包括委內瑞拉、伊朗、格陵蘭先後有事，還是要特別小心國際政經情勢最新的變化，才能確定台灣的經濟成長是不是能像目前看起來的穩定成形。

張建一也提到，其實多數國際機構預估今年全球貿易成長率將低於去年，台灣因AI支撐而上修，不過AI相關需求能維持多強、仍存在不確定性，後續須觀察四大雲端服務商（CSP）及相關企業對AI伺服器需求的變化。

