內外皆溫！台經院上修2026經濟成長4.05％ 汽車關稅調降「勢在必行」
台灣經濟研究院今（26）日發布最新總體經濟預測，預計今年整體成長模式轉為「內外皆溫」，2026年經濟成長率為4.05％，較2025年11月預測值上修1.45個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，有三大因素加持，包括AI熱度持續不下、關稅問題疑慮逐步淡化，第三是內需回溫，不過接下來也要持續注意川普與國際政經情勢的變動。
受惠於AI需求持續擴張、民間投資穩健，以及消費市場回溫，台經院大幅上修 2026年台灣經濟成長率至4.05％，其中成長明顯的包括民間消費，主要是股市和車市。
「汽車關稅那個調降是勢在必行」，台經院院長張建一表示，現在我們第一階段的對等關稅，出口到美國那部分15％是已經確定，但現在還有第二階段，未來大概兩、三個禮拜會確認，就是美國出口到台灣部分的關稅。
先前各界觀望，導致台北港塞滿汽車，但若美國進口汽車關稅調降、送到國會且很快通過的話，就可以實施。張建一表示，美國汽車調降關稅的話，那日、韓、歐洲的車，也會為了競爭而調降，所以汽車的消費應該會慢慢上來。
但產業別的確差異很大，有些美國進口的商品低關稅，可以讓消費者買到便宜的商品，像是牛肉，但若台灣有生產的、像是豬肉等農產品就會受到影響，雖然產值不大、但百分率變動會很大，政府可透過救濟或補貼等方式處理，但必須全民要有共識。
張建一表示，因為台灣跟美國沒有簽FTA，所以這次對等關稅能談到像日本、韓國相同的15％，對傳產來講對美出口是利多，且對美國的2500億美元投資，主要就是台積電的擴充產能，再加上中油的阿拉斯加等能源領域投資，加一加其實就差不多了，不用太擔心排擠效應。
不過孫明德也提到，雖然目前看起來經濟局勢比去年樂觀很多，不過今年光是前面20幾天，包括委內瑞拉、伊朗、格陵蘭先後有事，還是要特別小心國際政經情勢最新的變化，才能確定台灣的經濟成長是不是能像目前看起來的穩定成形。
張建一也提到，其實多數國際機構預估今年全球貿易成長率將低於去年，台灣因AI支撐而上修，不過AI相關需求能維持多強、仍存在不確定性，後續須觀察四大雲端服務商（CSP）及相關企業對AI伺服器需求的變化。
更多鏡週刊報導
年關難過！高雄石化大廠驚傳大裁員 勞工局證實將啟動勞檢
富邦金尾牙席開千桌 蔡明興自曝天才金孫所在
傳晶圓14廠減產 台積電：全力支持所有客戶
其他人也在看
曝對等關稅15%「白營家庭也認同」！周玉蔻籲賴卓別再和柯文哲、黃國昌糾纏：直接走向民眾黨年輕世代支持者對話吧！
周玉蔻最後說，柯文哲、黃國昌的陰影，遮不住命運相倚、真相照耀台灣未來的光芒。這位白營媽媽給了她好大的能量...放言 Fount Media ・ 19 小時前 ・ 1則留言
台經院上修今年經濟成長率4.05% AI續熱關稅疑慮降
（中央社記者趙敏雅台北26日電）台經院上修2026年經濟成長率至4.05%，看好人工智慧（AI）需求續熱、關稅疑慮淡化、民間消費動能回升，預期將轉為「內外皆溫」，但仍須留意國際政經情勢變化；台灣物價上半年應呈現平穩，全年CPI成長率估為1.66%。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
《國際產業》英特爾股價雪崩17％ 法人曝短期難翻盤致命傷
【時報-台北電】儘管美國總統川普承諾注資近90億美元力挺「美國製造」，英特爾（Intel）股價一度在五個月內狂飆120％，但在最新財測出爐後，市場熱情瞬間冷卻。英特爾近日股價重摔17％，對比全球晶圓代工龍頭台積電日前豪擲560億美元的資本支出預期，英特爾先進製程14A至今仍未見代表性客戶，市場競爭力面臨嚴峻挑戰。 法人指出，英特爾目前的處境猶如與時間賽跑。雖然有華府政策補貼護身，但在晶圓代工（Foundry）業務上，14A製程遲遲無法爭取到重量級指標客戶，這與台積電在美擴大投資、形成完整生態系的氣勢形成強烈對比。業界擔憂，隨著台積電美國廠進度加速，英特爾在本土市場的技術領先紅利將被進一步稀釋。 在產品布局方面，英特爾同樣面臨青黃不接的窘境。本土法人分析，英特爾現階段仍缺乏足以對抗輝達、超微等競爭對手的AI先進處理器；甚至在淘汰前代資料中心處理器、訂單湧入的關鍵時刻，也因產能受限（Capacity Constraint）而錯失良機。 此外，雖然英特爾上季財報表現不俗，但對於2026年首季的展望明顯低於市場預期。法人直言，關鍵在於晶圓代工業務的改善空間仍大，良率與成本控制若無法在短期內達標時報資訊 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
台美關稅協議定案 經部估影響由負轉正
（中央社記者曾筠庭台北2026年1月26日電）台美關稅協議底定，經濟部次長何晉滄今天表示，15%對等關稅且不疊加，已大幅減緩對台灣出口、產值及就業的衝擊，不僅為國內傳統產業創造更有利的競爭條件，在高科技產業方面，台灣更成為全球首個爭取到半導體及其衍生品享有最優惠關稅待遇的國家。立法院財政委員會今天邀請財經部會首長進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告。何晉滄於會中說明，經濟部委託智庫進行影響評估，在關稅確定為15%後，各項衝擊指標均明顯改善。何晉滄指出，原先推估在高關稅情境下，台灣產品出口美國金額將減少7.5%至5.75%。但在15%對等關稅底定後，影響轉為小幅正成長，介於0.04%至0.08%；產業產值影響由原先減少1.4%至1.3%，轉為增加0.01%至0.02%；整體GDP影響由負0.78%至負0.3%，改善至持平至小幅成長0.01%；工業就業人數影響由原估減少3.6萬人，轉為增加206人至329人。在傳統產業競爭條件方面，何晉滄說明，過去台美之間未簽署貿易協定，台灣工業產品輸美關稅普遍高於日本與韓國；如今中央社財經 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
美對台關稅為何降至15%？ 楊金龍認同「國安思考大過貿易逆差」
台美關稅談判底定，對台關稅調降為15%不疊加，外界推測美方願降關稅的原因。中央銀行楊金龍今（26日）在立法院詢答時認同立委的看法，認為過去美國時常在講台美貿易逆差，一直喊話要降低貿易逆差，但這次卻做相當大的讓步，有「國安思考大過貿易逆差」的考量，貿易逆差在這次談判並非首要考量。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
「國安思考大過貿易逆差」楊金龍認同台美關稅降到15%「需要我們的半導體」
「國安思考大過貿易逆差！」立委郭國文26日上午在立法院質詢台美關稅降到15%不疊加，質詢央行時問美國做這麼大的讓步，他認為原因為何？楊金龍也直白回應「美國需要我們的商品（半導體）」，郭國文問央行是否認同是「國安思考大於貿易逆差」？總裁也表認同。Yahoo股市 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
川普放話「課100%關稅」施壓！加國總理卡尼急切割：沒要跟中國談自貿
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導加拿大總理卡尼（MarkCarney）25日表示，加拿大「沒有意圖」與中國簽署自由貿易協定。此番表態被視為回應美國總統川普（Don...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 5則留言
曹錦輝何時迎初登板？福州海峽剩2場比賽！逾半月仍不見「曹come on」
體育中心／綜合報導CPB中國棒球城市春季聯賽進入倒數階段，福州海俠隊只剩下2場例行賽，但陣中被視為王牌的「台灣強投」曹錦輝，在10日宣布加盟後至今超過半個月，雖然被球迷捕捉賽前在場邊練投，都還沒有正式出賽，CPB初登板遲遲沒有下文。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 20則留言
美股七巨頭ETF新兵來囉！09815今掛牌開紅盤
大華美國MAG7+(009815)26日正式於櫃買中心掛牌，首日盤中漲至10.17元、漲幅1.7％，開出紅盤。009815為全台首檔聚焦美股「七大科技巨頭(Magnificent 7)」的ETF，其追蹤指數更具指標意義，為櫃買中心與國際知名指數編制商彭博首度聯手合作開發的股票指數，提供投資人精準掌握美股龍頭企業成長動能的投資新利器。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
美債波動加劇 央行：外匯存底採動態調整策略
（中央社記者潘姿羽台北2026年1月26日電）美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，地緣政治紛擾不斷，引發市場資產去美化的聲浪。立委關注美債波動加劇，央行外匯存底部位是否調整；央行總裁楊金龍今天表示，外匯存底採動態調整策略，必要時會有降低風險的作法。川普政府政策的不確定性，導致市場去美元化聲音不斷，日前更傳出北歐退休基金大砍美債部位，引發關注。國民黨立委王鴻薇今天於立法院財委會質詢時指出，川普將關稅作為武器，部分國家則把資產作為武器，開始拋售美國國債；近期美國及日本國債都陷入動盪，台灣是美國境外主要公債持有國之一，名列第十，央行外匯存底也持有大量美債，是否會調整或減持。楊金龍表示，外匯存底當中，特別是債券部分，央行採取動態調整策略，會視情況做出最適當的策略。王鴻薇追問，是否會有降低風險的動作，楊金龍回答「那當然」。王鴻薇也關切，國際貨幣基金（IMF）最新的全球金融穩定報告點出台灣與韓國暴露於匯率風險的美元計價資產相當高，韓國為25倍，台灣則高達45倍。楊金龍說明，IMF對台灣實際情況沒那麼了解，根據央行估算，其實數值應為22倍，與韓國25倍差異不大。王鴻薇認為，央行應寫信要求中央社財經 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
史瓦帝尼2025/2026財年獲自非南關稅同盟稅收分配款達104億史鍰
史瓦帝尼2025/2026年度獲自非南關稅同盟之稅收分配款達104億史鍰 史國觀察家報(Eswatini Observer)於1月12日報導以，史瓦帝尼於本(2025/2026)財政年度(即2025年4月至2026年3月)獲自非南關稅同盟(SACU)之稅收分配款共計104億史鍰(約6.06億美元)，較上(2024/2025)一財政年度之130.6億史鍰下滑20.4%。 史國財政部長瑞肯柏(Neal Rijkenberg)對此表示，SACU稅收分配款每財年分4次撥款予會員國，本財年第3次26億史鍰撥款頃於1月8日入帳，將優先用於支付積欠供應商之欠款、融資本息及退休金等。此外，史國亦將向OPEC國際開發基金融資5,000萬美元(約8.58億史鍰)用以加速償還政府積欠多時之供應商欠款，此舉預將有助重拾供應商信任，確保政府所需之貨品及服務供應穩定。 R部長另稱，為因應本財年SACU分配款減少，政府將自SACU稅收穩定基金中提取10億史鍰作為預算來源，以穩定政府財政。SACU稅收分配款對史國至關重要，但由於分配款金額波動大，影響財政穩定度，史政府重申將逐步推動降低對該分配款之依賴，相關措施包括擴Moneydj理財網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
西班牙去年房屋租金每平方公尺逾14歐元，年增7%
西班牙2025年房屋租金每平方公尺逾14歐元，漲幅7% 據西班牙Fotocasa不動產入口網站統計，近年由於西班牙住宅市場結構性供需缺口高達10%，2025年全國房屋租金平均每月每平方公尺逾14歐元，漲幅7%，其中又以6月房租價格最高，平均價格逾14.38歐元。 該研究指出，西班牙租賃市場價格自2024年11月起持續高漲，每平方公尺租金至少13歐元起跳，其中以巴塞隆納房租高居全國第1名，平均每月每平方公尺租金逾21.90歐元，次為馬德里，平均每月每平方公尺租金約20.66歐元，第3名為北部畢爾包，平均每月每平方公尺租金約19歐元。 Fotocasa不動產入口網站發言人Maria Matos表示，由於西班牙人口密集，且經濟較發達的都會區新建物件供給遠低於市場需求，租賃市場向為賣方市場，民眾房租支出約占總收入之46%，造成生活痛苦指數極高。(資料來源：經濟部國際貿易署) 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
立委籲美製汽車進口零關稅 莊翠雲：協議簽署後說明
（中央社記者呂晏慈台北2026年1月26日電）台美關稅貿易談判結果出爐，各界關注美製汽車、保健食品進口關稅稅率是否調降。財政部長莊翠雲今天說，是否有納入貿易協議內容，待台美簽署後將向社會大眾報告。立法院財政委員會今天邀請財經部會首長進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告。民進黨立委王世堅質詢時關注，台灣目前對美製汽車課徵17.5%關稅，高於日本對進口車輛的零關稅、加拿大5.9%、韓國8%、歐盟9.8%；後續是否有可能調降進口汽車關稅，甚至「一步到位」降為零關稅。至於保健食品方面，王世堅指出，台灣目前保健食品進口關稅高達30%，高於美國的6.4%、韓國8%、中國8.5%、日本14.5%，使台灣民眾無法與他國民眾一樣，享有同等物美價廉的保健食品。莊翠雲說明，對於台灣進口美國的汽車、保健食品等關稅稅率，是否有被納入此次台美關稅貿易協議的品項，行政院經貿談判辦公室已對外說明，目前雙方還在做法律文字的校對，待台美簽署貿易協議後將向社會大眾報告。王世堅詢問，財政部是否有意取消現行新台幣2000元以下的「小額包裹」免稅政策，盼中央社財經 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
歐系車商利多？傳印度將大幅調降歐盟進口車關稅
MoneyDJ新聞 2026-01-26 13:54:30 黃智勤 發佈消息指出，印度與歐盟將達成史上規模最大協議，印度可望大幅調降歐盟進口汽車關稅，有利BMW、福斯等歐洲車商擴大印度市場。 路透、BBC等外媒報導，消息人士透露，印度計劃將歐盟進口汽車關稅從最高110%下調至40%，適用於部分進口售價超過1.5萬歐元的汽車，並設有限額；未來可望進一步降至10%；細節最快可能於本週二(27日)宣佈。 若此消息成真，福斯、賓士、BMW、雷諾等知名歐洲汽車品牌將更有機會打進印度市場；歐系車商目前在印度汽車市場（每年約440萬輛）的市佔率低於4%。 印度是僅次於美國和中國的全球第三大汽車市場。不過，印度過去為保護本土產業而對海外進口車課徵70%~110%的高昂關稅，若將歐盟進口車關稅降至40%，將是史上最大幅度讓步。 不過，消息指出，為保護塔塔汽車等國內企業發展新興領域的努力，純電動車前五年將被排除在進口關稅減免範圍之外。 印度和歐盟可望於27日結束漫長談判，批准大規模自由貿易協定。雙方未來將擴大雙邊貿易，提振印度紡織品和珠寶等商品的出口。 川普政府為懲罰印度購買俄羅斯石油，自去(2025)年Moneydj理財網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
關稅不確定性消除，直得今年營運續看正向
MoneyDJ新聞 2026-01-26 13:56:58 數位內容中心 發佈直得（1597）受惠於台美對等關稅降至15%且不疊加、及工具機訂單能見度回升的外部因素影響，近期營運受到關注。法人指出，對等關稅議題自去年以來壓抑出口動能，條件明朗化後短期將有助於廠商海外採購與下單節奏的恢復。 直得去(2025)年合併營收為11.38億元，年增9.81%，去年歐美市場都有較2024年增長，至於中國則持續低迷，不過因中國市場目前僅佔直得營收比重10%，影響相對有限。展望今年，法人預期，直得今年營收、獲利都要拚優於去年，而今年營收增幅也將較去年擴大。 在產品面，直得以精密傳動與控制元件為主，應用涵蓋智慧機械、半導體與自動化產線。公司過去已將營運重心逐步轉向結合集成服務與自動化解決方案，並對接機器人與系統整合案，這讓其在訂單型態由單機轉向系統整合時獲得較高的接單單價。 在客戶結構方面，直得下游客戶包括在台灣擴大自動化需求的半導體與傳統製造業，客戶訂單呈現短單與急單並存的情形。法人表示，若客戶庫存回補，首季訂單有望呈現回升，但能否轉為長期穩定訂單仍需觀察。延伸閱讀：攻人形機器人商機，宇隆減速機新品成Moneydj理財網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
台美關稅定案／5000億美元承諾投資 學者警示市場依賴、人才外流等挑戰
台美關稅談判結果出爐，各界普遍認為15%對等關稅決議「談得不錯」。不過，美國商務部長盧特尼克對外表示，目標在美國總統川普任內，將台灣半導體供應鏈40%產能移往美國，此一說為後續投資代價留下伏筆。對此，學者也向本刊警示開放市場、人才外流和單一市場等潛在風險。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 發表留言
聯發科漲停鎖不住！開盤10分鐘吸金百億元 分析師喊續抱：沒有反轉訊號
聯發科（2454）砲火持續猛烈，今（26）日開盤約10分鐘吸金百億元，奪下台股冠軍寶座；早盤一度亮燈漲停鎖在1,790元，截至上午9時16分，漲停鎖不住，暫報1,770元，上漲8.6%。分析師表示，股價在創新高後回落，主因短線乖離較大，且遇到獲利了結賣壓，在技術面屬正常的整理，建議持有者可續抱。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 13則留言
搶當美股7巨頭股東！009815掛牌首日 一度1小時湧4萬張成交量
全台首檔聚焦美股七大科技巨頭（Magnificent 7）的 ETF—大華美國 MAG7+（009815），於今日（26 日）正式掛牌。憑藉「10 元銅板價」就可以入主全球科技霸權的號召力，一度一小時爆出破4萬張大量。Yahoo股市 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
新元兌美元匯率創11年新高 避險情緒與政策穩定吸引資金流入
新加坡元兌美元匯率周一 (26 日) 上漲 0.4%，至 1.2678 兌 1 美元，創下自 2014 年 10 月以來、逾 11 年來最高。這一波漲勢主要受到避險資金流入，以及市場預期新加坡金融管理局 (MAS) 將維持現行貨幣政策不變的推動。鉅亨網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
AI續熱、關稅減緩 台經院：今年GDP估4.05%
[NOWnews今日新聞]台灣經濟研究院今（26）日公布，去年12月營業氣候測驗點，製造業、服務業及營建業年底收尾紛紛走揚，分別增加3.61、1.21及2.31點。台經院今日也公布對於今年經濟成長率（...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 發表留言