內娛再添死亡黑幕！梁亞斌30歲猝死與喬任梁、于朦朧同9月離奇猝死巧合

近年來，中國娛樂圈接連傳出年輕藝人離奇死亡事件，引發外界對圈內隱藏黑暗鏈的高度關注。從喬任梁到于朦朧，再到2023年突然去世的製片人梁亞斌，這些事件令人不勝唏噓，也引起網友猜測背後可能隱藏的真相。30歲製片人梁亞斌2023年9月5日在北京離世，消息震驚娛樂圈。梁亞斌生前是演藝圈新銳製片人，曾參與都市劇《理想之城》、《少年江湖物語》，與孫儷、于和偉、趙又廷等大腕合作，其作品《理想之城》獲華鼎獎、飛天獎、澳門金蓮獎等多項殊榮。訃告稱他「樂觀又堅韌，友善又孝順，工作積極面對挑戰，對友人始終伸出援手」。

梁亞斌曾寫道：「最煩別人跟我逼逼，咱們能動手就別吵吵好嗎？」。（圖／翻攝自微博）

部分知情人士指出，梁亞斌並非抑鬱或自殺，而可能猝死，但仍有巧合與喬任梁事件相似，兩人曾為好友，死因神秘且未公開。（圖／翻攝自微博）

朋友與學長回憶梁亞斌時，對他的熱心、才華與高顏值讚譽有加。令人惋惜的是，當事業正起步，梁亞斌卻意外離世。治喪小組未透露死因，但其生前微博最後留言，引起廣泛討論。8月14日，梁亞斌曾寫道：「最煩別人跟我逼逼，咱們能動手就別吵吵好嗎？」並附上開槍瞄準的短片，8月16日，梁亞斌又留言：「在混亂和崩壞的時代中堅持著自己的道義。」有網友在訃告發布後留言：「過年的時候你還說生活才剛開始，願你的烏托邦沒有痛苦。」這些內容被認為暗示其死亡並不尋常。

近年來網上流傳十多名俊朗青年藝人非正常死亡名單，其中包括央視主持人邊策，粉絲與家人至今仍心痛不已。（圖／翻攝自微博）

網上流傳梁亞斌最後一段對話：「起碼我們不害別人，但要保護好自己」，也讓網友懷疑死亡背後可能隱藏隱情。部分知情人士指出，梁亞斌並非抑鬱或自殺，而可能猝死，但仍有巧合與喬任梁事件相似，兩人曾為好友，死因神秘且未公開，圈內傳聞甚囂塵上。值得注意的是，于朦朧、喬任梁與梁亞斌的離奇死亡，都發生在9月。此巧合引起網友質疑娛樂圈潛在黑暗，甚至有人連結導演程青松早前在社群的「殺人遊戲」留言，指向圈內可能存在的不可告人規則。近年來網上流傳十多名俊朗青年藝人非正常死亡名單，其中包括央視主持人邊策，粉絲與家人至今仍心痛不已。梁亞斌的突然離世，再度讓人反思娛樂圈環境的險惡與危險，也讓外界對年輕藝人的安全提出更多警示與關注。

