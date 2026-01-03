內娛大地震！網美曬親密照 鹿晗范丞丞深夜緊急喊告

（記者周德瑄／綜合報導）大陸網美司曉迪於1月2日深夜驚爆自己睡遍演藝圈頂流男星，並直接點名鹿晗、范丞丞、林更新與檀健次等多位藝人，甚至曬出疑似床照與對話截圖佐證。此舉引發網路大地震，相關話題瀏覽破數十億，不過被點名的藝人工作室隨即在3日凌晨接力發布聲明喊告，駁斥相關傳聞並已蒐證維權。

圖／大陸網美司曉迪深夜在社群平台接連發文，點名鹿晗、范丞丞等多位頂流男星與其有染，引發相關藝人工作室集體發聲明駁斥。（翻攝微博）

司曉迪在社群平台上語出驚人表示自己已經30歲，人生沒有遺憾，因為所有的頂流男星她都睡過了。她接連發布多則貼文，指稱鹿晗是她最愛的男人並附上一張疑似床照，同時爆料一線小生檀健次2022年曾與她過夜且遺留衣物，更公開與范丞丞聚會喝酒的影片，甚至宣稱與已入獄的吳亦凡有過親密接觸。這波爆料名單還波及蔡徐坤、王安宇、黃明昊等人，甚至牽扯出關曉彤的戀情傳聞，範圍之廣令網友戲稱這是內娛工作室最忙碌的一天。

面對毀滅式的指控，遭點名的男星工作室連夜大動作闢謠。范丞丞方強調雙方僅是多年前聚會的點頭之交，嚴厲譴責偷拍與混淆視聽的行為；林更新工作室則反諷若女方患病屬實祝早日康復；鹿晗與檀健次等人也發出嚴正聲明，強調已委託律師蒐證提告。由於司曉迪過去曾捲入多起感情爭議，包括指控秦霄賢、李汶翰等人，加上此次爆料部分照片遭質疑是AI合成且缺乏關鍵時間證據，真實性備受外界存疑，這場風波也被網友稱為內娛闢謠日。

