內娛涼透了！于清斌拍短劇被欠薪遭嗆「滾回去送外賣」 失業真相太殘忍

記者林宜君／台北報導

曾因無戲可拍而送外賣維生的于清斌，近期因短劇片酬被欠四個月，再度陷入困境。（圖／翻攝自網路）

中年演員的無奈再度引發關注。曾因無戲可拍而送外賣維生的于清斌，近期因短劇片酬被欠四個月，再度陷入困境，也揭示了短劇行業欠薪亂象。

42歲的于清斌，從事演員工作已逾20年，曾在《情定三生》《新邊城浪子》等影視作品中嶄露頭角，與朱一龍等實力派演員合作過，也算是有一定知名度的中生代藝人。然而影視寒冬來襲，于清斌所在的中年演員市場被擠壓，長劇開機量近年銳減四成，主演和配角機會少，群演又拉不下臉，一年收入降至僅5萬至8萬元，房貸壓力更讓他喘不過氣。

于清斌無戲可拍扛起外賣箱成為城市騎手。（圖／翻攝自TikTok）

2025年3月，生活所迫，于清斌扛起外賣箱成為城市騎手。暴雨天裡，于清斌要用塑膠袋裹緊餐盒，忙時只能在紅綠燈間隙啃麵包充飢。雖然身體疲累，但至少有份踏實的收入，可這份踏實背後，是中年演員的妥協與無奈。

同年7月，于清斌接受熟人介紹，拍了兩部短劇，口頭約定總片酬1.6萬元。然而拍完後，製片人以各種理由拖延結款，甚至放出狠話「再催有錢也不給」，還羞辱于清斌「滾回去送外賣」。四個月來，于清斌多次催款，得到的全是敷衍或失聯回應。最終，他只得翻出微信聊天紀錄與劇組通告單，向法院提起訴訟，希望討回屬於自己的薪資。

于清斌遭欠薪，只能靠送外賣維生。（圖／翻攝自TikTok）

于清斌的遭遇並非個例。據陸媒統計，短劇行業口頭約定薪資、無書面合同現象普遍，超過四成從業者曾被欠薪。小額欠薪訴訟成本甚至高於薪水本身，許多人只能選擇放棄。于清斌坦言，他並非想放棄演戲，只是想活下去，他為了討回一萬多元片酬，已耗盡四個月時間，期間還靠送外賣維生。

