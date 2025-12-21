內定福德祠重建30週年 王明鉅副市長：持續庇佑地方福德圓滿

內定福德祠重建三十週年，王明鉅副市長：持續庇佑地方福德圓滿。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市副市長王明鉅二十一日中午前往中壢區，出席「內定福德祠重建三十週年慶平安福宴」。王副市長表示，內定福德祠自民國八十五年重建至今已屆三十年，不僅長年庇佑地方、守護鄉親，也是地方重要的信仰與精神依靠，並長期投入公益、協助市府推動各項善行，展現宗教團體穩定社會、凝聚人心的正向力量。期盼福德祠香火鼎盛，在土地公庇佑下，為地方帶來平安福氣，並持續為社會貢獻更多正向能量。

民政局表示，內定福德祠肇建於近百年前，早年先民以三顆石頭奉祀土地公，祈求地方安寧、五穀豐收，香火延續不輟，深受鄉里敬仰。隨著地方發展與信眾日增，民國八十五年由地方仕紳共同發起重建並順利完成，迄今屆滿三十週年，特感念先民開基之艱辛，並祈願土地公福澤綿延，庇佑地方永續安定與繁榮。

包括立法委員魯明哲、市議員張曉昀、魏筠、彭俊豪、市府民政局副局長賴嘉美、中壢區長李日強、福德祠主任委員王振坤等均一同出席。