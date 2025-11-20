內容實力獲肯定！ 鏡好聽《裴社長吃喝玩樂》、《朝聖──永恆的安娜普納》入圍正聲播客年會生活風格節目獎

《裴社長吃喝玩樂》由《鏡週刊》社長裴偉主持，節目內容主要呈現台灣各地的特色美食，並涵蓋傳統節氣的相關知識。（鏡好聽提供）

正聲廣播公司主辦的「2025 Podcast YeAr 播客年會 優質聲音節目競賽」入圍名單已於11月19日正式公布，評審們從300多件作品中討論後，最終選出13檔優質節目。在競爭激烈的「生活風格節目獎」項目中，由鏡好聽製作的《裴社長吃喝玩樂》和《朝聖──永恆的安娜普納》雙雙入圍。

《裴社長吃喝玩樂》由《鏡週刊》社長裴偉主持，節目內容主要呈現台灣各地的特色美食，像是基隆、台南和高雄等縣市的小吃，並涵蓋傳統節氣的相關知識，豐富而多元；另一檔《朝聖──永恆的安娜普納》則由知名作家陳德政主持，節目紀錄陳德政飛往尼泊爾，朝聖世界第十高峰安娜普納峰的見聞，帶領聽眾深入尼泊爾的宗教與文化。

廣告 廣告

本次競賽涵蓋生活風格、SDGs永續及創意業配等多元面向，展現聲音內容的知識深度與廣度，顯示聲音內容創作影響力持續攀升！最終得獎結果將於12月6日（六）的頒獎典禮中揭曉。

更多鏡週刊報導

裴社長力推內行人才知的好味道！高雄5大私房海鮮餐廳

高雄的巷子內美食 裴社長大啖無菜單小吃「前金廟切仔担」

裴社長的高雄深夜食堂口袋名單：汕頭天天沙茶火鍋、老二腿庫飯