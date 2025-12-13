內容比Threads更寫實！阿本搭檔夏和熙「樂當漂亮花瓶」

阿本（左起）、木木、夏和熙3人首次搭檔主持。（快電商提供）

夏和熙、阿本、木木（林葦妮）在首度搭檔主持的網路綜藝《OMO調查局》展現各自特色與幽默。阿本笑言，相較夏和熙、木木是厲害的主持人，他就負責擔任帥氣漂亮的花瓶就可以了，他也誇下海口的稱讚節目內容：「來看比脆（Threads）更脆的真心分享！」

阿本與夏和熙自《大學生了沒》相識，這些年常在不同節目碰到；阿本期間離開演藝圈從事幕後工作7年多，重返演藝圈的第一個外景節目就是錄製夏和熙主持的《拜託了女神》，阿本說：「當時就覺得『哇，跟以前好不一樣』，他已經是很厲害專業的主持人」。他說，雖然主持節目前跟木木完全不認識，但知道她主持大型典禮紅毯很厲害，也有很多才藝。

會怕彼此默契上、工作上，有意見不同、甚至踩到彼此的地雷？阿本樂觀看待：「不會欸，熙熙會控制好我們，哈哈，我是最失控的！木木平常很美，但腦波很弱，不小心就會跟著我一起失控，還好有熙熙在！」夏和熙坦言：「多多少少還是會有一點害怕默契跟意見不同的地方，阿本出道比較早是前輩，所以很多事情還是要爭尊重前輩，木木有在主持兒少節目，所以尺度的部分是我們比較需要拿捏的。」

聽聞要與對方合作的想法？木木直呼：「哇！好華麗的組合，我真的有在裡面嗎？兩位一直都是我非常欣賞的前輩，熙熙在金鐘合作後我更加喜歡，是很認真而且很照顧後輩的人，有他在的地方我都很安心，阿本是大家公認的綜藝強者，而且在學生時期我也是看著棒棒堂節目長大的，偷偷說我家還有超克7的專輯，算是圓了一個跟小時候偶像合作的心願，很謝謝這次的機會，我們湊成一個很奇妙但很好玩的黃金三角，想到要一起主持，心裡一直都是興奮大於緊張。」

至於各自在節目的擔當項目，夏和熙幽默表示：「硬要講的話，應該是顏值擔當！」木木認為：「我覺得比較像是一條把大家串起來的線，阿本負責能量、熙熙負責品味，那我就當那個把兩種世界接起來的人，讓對話更流動，讓來賓覺得安心、讓觀眾覺得親近，要冷要暖、要深要鬆，我可以在中間幫大家把氛圍調到剛剛好。」

談到節目互動，夏和熙認為，跟阿本合作其實滿開心，「因為他比我還要瘋癲，所以應該是蠻輕鬆的；跟木木就很駕輕就熟，因為在金鐘的紅毯上面就合作過了，也知道她的風格跟路數，所以沒有緊張就是很開心。」

