內容物曝光！AIT台北辦事處突收可疑包裹 刑事局出動防爆小組

記者楊忠翰／台北報導

AIT美國在台協會收到可疑包裹。 （圖／資料照）

台北市內湖區的美國在台協會，18日上午接獲不明可疑包裹，隨即通報轄區內湖分局，警方獲報後派員趕赴現場，並通報刑事局防爆小組到場，但小組成員打開後，裡面僅是雜物及垃圾，遂交由內湖分局處理後續，至於寄件者身分尚待進一步釐清。

警方初步了解，該包裹是1只紙箱，上面用英文寫下收件者為美國總統川普及臉書創辦人馬克祖克伯，AIT人員懷疑是爆裂物，隨即通報轄區內湖分局，刑事局防爆小組成員也到場協助處理，但小組人員打開包裹後發現，裡面裝的全是雜物及垃圾，並非預想的爆裂物，因此交由轄區警方處理後續，內湖分局將循線追緝寄件者身分。

