內容農場網站將新竹新豐攻擊案錯稱為隨機攻擊

網傳「新竹爆發隨機攻擊，多人受傷，嫌犯仍在逃亡」？

嫌犯已到案說明是替友尋仇認錯人，並非隨機攻擊

12月19日北車、中山站附近發生隨機傷人案，社會對隨機攻擊的警戒升高，社群也陸續出現隨機攻擊案的風聲和討論，近期網路也流傳一則「新竹爆隨機攻擊」訊息。



經查，傳言所指事件為12月21日新竹縣新豐鄉發生的攻擊事件。新竹縣警察局指出，12月21日凌晨新豐鄉確實發生攻擊案件，警方當日傳喚涉案的許姓嫌犯到案後，許嫌供稱因聽信友人感情糾紛而替友尋仇，卻因錯認目標誤傷他人，並非隨機攻擊。全案依傷害及恐嚇罪送辦。



儘管警方已於21日案發當晚澄清，但社群粉專近日持續以「新竹爆隨機攻擊」等說法傳播，甚至錯稱嫌犯仍在逃亡，易引發民眾誤解與對隨機攻擊事件的恐慌。因此，為「錯誤」訊息。

背景

台北市12月19日發生發生隨機傷人事件。12月22日至28日有多個臉書粉專流傳訊息，並搭配圖卡宣稱「快訊，新竹爆隨機攻擊！警證實已有多人受傷」。12月26日起，網傳文字還多出「嫌犯仍在逃亡」文字的版本。

該些粉專的貼文留言處均有網址連結，點入後網頁顯示，新竹縣新豐鄉海岸紅樹林及池和宮附近，凌晨發生疑似隨機攻擊事件，但未明確指出事發日期。

網傳訊息擷圖

查核

查核點：新竹案件為隨機傷人案嗎？

新竹事件是因感情糾紛引發的尋仇誤傷事件 並非隨機攻擊

查核記者以關鍵字「新竹 新豐鄉 池府路」檢索網路，找到新竹縣政府警察局新聞稿及媒體報導，均有提及與網站內容相似的案件。

（一）新竹縣警察局於12月21日發布新聞稿指出，當日凌晨0時30分新豐分駐所接獲報案，指出新豐鄉紅樹林海邊及池府路發生持棍棒的傷人案件。經警方調查並於同日通知許姓嫌犯到案說明。許嫌供稱，由於友人抱怨女友移情別戀，才替友人尋仇報復，但因認錯目標，導致3名民眾受傷，並查獲犯案用棍棒1只，全案依傷害及恐嚇罪依法送辦。

警方強調，案件屬感情糾紛引發的誤傷事件，並非隨機暴力，現場亦無任何槍枝。

（二）《自由時報》、《ETtoday》12月21日晚間6及7時的報導指出，12月21日LINE社群中有網友分享聲稱2名男子持槍恐嚇與鐵棒木棒隨機傷人，已有3、4組人受傷。新竹縣新湖分局表示，凌晨0時30分的確有接獲相關報案，目前已掌握犯案車輛，不過社群中流傳「持槍恐嚇」及「3、4組民眾受傷」等說法經初步了解並非事實，僅1人動手、沒有持槍，確切案情尚待調查釐清。可發現傳言所引用的內容可能是出自上述兩篇報導。

不過，同日晚間9點《中時新聞網》及晚間11點《聯合報》報導指出，當日晚間8時嫌疑人已到警局說明，嫌犯聲稱認錯人。隔日22號亦有多家媒體針對案情進行報導（TVBS、華視、中廣、三立、中央社）。

儘管警方已於案發當晚澄清此案並非隨機攻擊事件，查核中心觀察，直到12月28日臉書仍有多個管理人員來自馬來西亞的粉絲專頁，主題涵蓋健康、休閒娛樂、新聞等，均以「新竹爆隨機攻擊」等文字並搭配圖卡繼續傳播相關說法，並在在留言處檢附內容農場網址。相關傳言利用社會大眾在先前台北隨機攻擊事件後的高度警戒心理，持續傳散相關說法，易引發民眾對於隨機攻擊的恐慌。