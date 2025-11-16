內州路怒衝突 11歲童枉送命

據ABC 7電視台報導，內華達州亨德森市（Henderson）14日一起路怒衝突，導致11歲男孩在繼父載他上學途中的座車裡，遭槍擊身亡。警方表示，事件起因是兩駕駛在高速路互相搶道、口角，最終發生致命槍擊，形容是一場「毫無意義的暴力行為」。

亨德森警局指出，事件發生在上午約7時30分，地點位215號公路靠近Gibson Road路段。當時兩車在壅堵車流中互相競速搶道，其中一車試圖從路肩超車，兩駕駛因此搖下車窗爆發激烈言語衝突。

警方表示，22歲嫌犯駕駛一輛四門轎車，疑似在爭吵過程中，持手槍朝對方車輛射出一發子彈，擊中後座正準備上學的11歲男童。男童由繼父駕駛休旅車載送上學，警方尚未公布其身分。

遭槍擊後，男童繼父以車輛撞擊嫌犯汽車，兩車就此停在高速公路中央。兩駕駛下車再次激烈爭吵，而此時剛好有拉斯維加斯市警局（Las Vegas Metropolitan Police Department）的警官路過，立即介入並逮捕嫌犯，並在現場尋獲涉案槍枝。

稍後，亨德森消防局將受傷男童送往當地醫院，但警方表示，盡管醫護全力搶救，孩子最終仍因傷勢過重身亡。

警方指出，嫌犯被控「無預謀的謀殺」（open murder）及「向車輛開槍」等罪。

亨德森警局局長雷德（Reggie Rader）表示，這起悲劇原本不該發生，呼籲駕駛在道路上保持冷靜。他說：「今天失去一條不該失去的生命。請求整個社區保持耐心，尤其是在年底假期即將到來之際。請大家放慢速度，你最終都會到達目的地，而且應該要安全到達。」

警方指出，事發路段在案發後封閉「很長一段時間」調查，並敦促大眾「珍惜生命的神聖價值」。

