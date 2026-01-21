內幕全說了！陳伊離開樂天認錯愕：不支持用銷量衡量價值

陳伊離開樂天女孩坦言很錯愕。（圖／翻攝自bobeyiyi IG）

樂天女孩新球季名單出現變動，官方於20日公布共有五位成員離隊，包括陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳與丘薆，多人確定不再續約。其中資歷長達12年的陳伊離隊消息曝光後，讓不少粉絲相當震驚。她於21日在臉書發文親自說明心情，感謝球迷多年來的陪伴與支持，坦言每次在球場看見應援畫面都十分感動，也對無法繼續與大家走到最後表達歉意，字裡行間流露滿滿不捨。

陳伊回憶球迷齊唱「桃猿男兒」的時刻，直言那是她心中最難忘的畫面。針對外界討論離隊原因，她意有所指表示：「雖然我不支持以銷量來衡量一個人的價值，但也謝謝大家大力支持我的周邊桌曆。」同時也向等待出貨的球迷致歉，承諾收到商品後會盡快寄出。她坦言，許多人聽到離開樂天的消息都與她一樣錯愕，但仍強調未來會在其他地方與大家見面，「我也會繼續努力加油！」

貼文曝光後湧入大量留言，粉絲紛紛表達不捨，包括「期待伊伊更好的未來」、「支持伊伊」、「輸在哪」、「期望你能夠在其他職場發光發亮」、「很不捨伊伊離開樂天」、「喜新厭舊是一些人的天性」、「最喜歡的樂天女孩之一」等。也有網友留言笑問：「加油喔喔喔！桌曆還沒來啦，氣氣氣，到時還能拿絕版桌曆要簽名嗎？」陳伊回應仍可幫忙簽名，甚至透露明年有意自行推出。面對酸民嘲諷年齡「都33歲的阿姨了，青春飯還能吃幾年呢？」她則以高EQ回應要對方「叫姊姊」。

此外，也有網友提出關鍵疑問，「我好奇其他隊也是看銷量嗎？這個好像不是一個很公平的KPI。」對此，陳伊坦言：「只能說每隊都有自己的考量，我繼續待著也不會變回十年前那樣。」她也在貼文最後向粉絲喊話，「伊伊不捨，但還是要捨得的！我愛你們，謝謝大家，我還是一樣那個熱愛棒球、熱愛運動的陳伊。」

