內幕連環爆…李貞秀揭「高虹安男友每月拿永齡基金會50萬」：她是民眾黨的罪人！

中配李貞秀日前遭民眾黨開除黨籍，同時也確定失去立委資格，李貞秀隨後便在政論節目中炮火連天，不斷揭開民眾黨內幕，除了開轟黃國昌「死樣子選不上新北」外，她昨（14）日更在節目《有話鏡來講》中點名新竹市長高虹安男友「每個月拿永齡基金會50萬，還去拿助理費的錢」、「這麼不要臉」，她並不滿痛斥「為什麼罵高虹安就變成民眾黨的罪人」。

李貞秀在節目中表示，自己之所以會在黨內引爆更大反彈，關鍵之一就是碰到了高虹安這個「不能提的名字」。她直言，自從自己評論高虹安之後，這件事在民眾黨內彷彿成了禁忌話題，「好像這個名字在黨內不能被提起」，也讓她對黨內氛圍感到相當不滿。

廣告 廣告

她接著把砲火直接對準高虹安，強調自己無法理解，為何批評高虹安，最後反而變成她要承擔所有政治代價。李貞秀說，直指「為什麼罵高虹安就變成民眾黨的罪人？」並進一步點名，高虹安的相關行為早已對民眾黨造成傷害。李貞秀更在節目中聲稱，高虹安男友「每個月拿永齡基金會50萬，還去拿助理費的錢」，隨後怒轟「這麼不要臉」。

除了再轟高虹安外，李貞秀也談到自己過去在民眾黨內的選舉規劃。她透露，自己原本曾有意代表民眾黨參選竹北市長，甚至認為「一定會贏」，但最後卻遭黨內安排卡位，未能出線。她說，當時黨中央只是告知「有人要選，你來選議員就好」，形同人選早已定案，她只能被動接受安排。

李貞秀也坦言，自己曾親自參與檢舉高虹安相關爭議，原因不是為了個人政治利益，而是基於「保護政黨與支持者」的立場。她強調「我敢做敢當」，並質疑民眾黨內處理事情的標準根本不一致，「為什麼有的人可以等判決，有的人卻被直接處理」。

談到自己對民眾黨的投入，李貞秀則一再強調，她並不是黨內的局外人，而是長期實際付出的人。她說，自己不只捐款、募款，還曾借錢給志工，「最多一筆借到50萬」，平常也經常自掏腰包請客，「很多人都去我家的餐廳吃過飯」，認為自己一路以來對民眾黨付出良多。

（圖片來源：三立新聞網）

更多放言報導

談李貞秀被開除…沈榮欽批白營「制度時有時無」：任何事遇到民眾黨都變成薛丁格的貓

遭開鍘後絕地反擊…從開嗆黃國昌「死樣子選不上新北」到槓陳智菡「對外放話說自己要5,000萬才肯下台」！李貞秀火爆言論一次看