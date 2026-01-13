【內幕】允助謝衣鳳整合彰化各派系 謝典霖硬槓許原龍恐投分裂變數





年底九合一大選火熱開打，被視為台灣「第七都」的彰化縣長選戰備受關注，藍委謝衣鳯月初宣布參選後，其胞弟、彰化縣議長謝典霖隨即表示將不競選縣長，轉而爭取議長連任。惟據掌握，謝家「掌門人」、謝典霖大伯謝新興，卻與劍指下屆議長寶座的現任副議長許原龍談妥，請許協助整合北彰化各派系勢力支持謝衣鳯。若謝典霖堅持與許硬幹到底，恐怕造成三方相互廝殺拚命，落入藍營滿盤皆輸的最壞結局。

藍縣市長提名競爭激烈 基層憂分裂痛失執政

國民黨自上月底起陸續提名2026縣市長人選，首波徵召藍委謝龍介、柯志恩、蘇清泉及台東縣議長吳秀華，分別參選台南市、高雄市、屏東縣及台東縣。然而，面臨現任首長任期屆滿的新竹縣、台中市、彰化縣及宜蘭縣等地，黨內各路人馬廝殺激烈、互不相讓，讓基層藍軍心急如焚，喊話黨中央及早出手整合，避免藍營分裂痛失執政。

藍營2026提名開跑，謝龍介、柯志恩等人出線，部分縣市內鬥激烈、基層急喊中央整合，（資料照片／陳愷巨攝）

人口數僅次六都，被視為中台灣選戰勝敗關鍵的彰化縣，前彰化副縣長柯呈枋及洪榮章都曾喊話爭取縣長大選提名，在地方政壇掀起熱論，謝典霖則預告本月5日宣布角逐縣長寶座。然而，謝衣鳯無預警公開表態競選縣長，並稱國民黨前主席朱立倫、現任黨主席鄭麗文等黨內高層都希望她參選，不僅讓家族長輩感到意外，也直接打亂謝典霖的參選規劃。

謝家無法「通包」兩長 藍議員轉挺許原龍

據了解，謝典霖原委託前《菱傳媒》董事長施威全，針對彰化縣長選戰國民黨內人選做民調，並在本月5日受訪時公布民調結果並宣布參選縣長，怎料謝衣鳯半路殺出，迫使謝典霖變更計劃，轉而爭取議長連任。然而，許原龍過去一年積極鞏固國民黨籍彰化縣議員感情，並說服熟稔農會系統的議員黃正盛擔任副議長搭檔，再加上謝家不能「通包」縣長和議長大位的條件下，藍營議員多半都已私下表態，支持許出任2026年議長。

（資料照片／蔣銀珊攝）

謝衣鳯突參戰打亂布局，謝典霖（右1）縣長夢受阻轉拚議長。

眼見手中掌握的民眾黨和無黨籍議員票數不足，日前從謝典霖身邊短暫請假、協助綠委林岱樺拼高雄市長初選的一位重要核心幕僚建議，利用彰化縣議會每年舉辦的「議政沙龍」講座活動，吸引彰化在地有意願從政的青年，搶攻那些投身明年鄉鎮市長選戰的議員空缺席次，包含二林鎮、溪湖鎮、鹿港鎮、花壇鄉及埤頭鄉，增加謝的議長票數。

據悉，今晚7點舉辦的議政沙龍系列活動第一場講者，除了找來與謝典霖熟識的前白委蔡壁如外，另一名講者竟是不久前參與並組織大罷免的親綠政治評論員吳靜怡，再度引發地方討論。一位中台灣藍營輔選人士就質疑，蔡有國會立委及台中市政府市政顧問的歷練，確實可以指點青年從政的道路，但吳經歷僅參與大罷免，「踢館」藍委徐巧芯的說明會還遭「反殺」，能有什麼教育的意義？恐怕只會讓謝的形象更扣分。

議政沙龍今天除了找來與謝典霖熟識的前白委蔡壁如外，另一名講者竟是不久前參與並組織大罷免的親綠政治評論員吳靜怡。（讀者提供）

議長之爭卡死談判空間 謝家姐弟、許原龍恐陷三方廝殺

該人士續指，就算謝典霖想要透過培養新秀來搶攻議員席次，但這些任期屆滿的鄉鎮市長，如花壇鄉長顧勝敏、鹿港鎮長許志宏及埤頭鄉長杜懿彩等人，都已傳出將回鍋來參選縣議員，若以國民黨保守提名戰略，根本沒有新人參選的空間，謝的議長選票難以增加。

此外，許原龍與謝家「掌門人」謝新興交情甚深，許曾允諾謝新興可以協助整合北彰化各派系，共同支持謝衣鳯當選、守住彰化縣執政權；但如今謝典霖有意回鍋續戰議長，也讓謝家擔憂許的承諾是否會生變，最終落得謝衣鳯、謝典霖和許原龍三方撕破臉相互廝殺，最終國民黨滿盤皆輸的最壞下場。

藍營兩路競逐彰化市，溫家、許原龍（中）系提前卡位20萬選民票倉。（擷取彰化西勢仔聖安宮太子團臉書）

議長戰火恐再起，謝典霖動向牽動謝衣鳯、許原龍（中）三方角力

