內幕／分析川習通話 國安官員拆解中國劇本：北京對內外情勢不安

川普和習近平4日通話，國安官員分析，這通電話和去年11月24日川習通話相似，都由中方主動發起，反映中國對內外情勢的不安。（圖／翻攝白宮）

美國總統川普、中國國家主席習近平4日通話，觸及台灣議題。國安官員分析表示，這通電話的性質與去年11月24日的川習通話相似，都由中方主動發起，反映中國對內外情勢的不安；此外，4日早上中共全國政協主席王滬寧見了台灣在野黨代表，中午習近平視訊俄羅斯總統，半夜則有川習通話，該官員說，中國在營造能管控台灣情勢的政治敘事，這樣的劇本安排，直到4月川習會前都不會停止。此外，中方更透露出相當在意1.25兆國防特別預算，以及台美供應鏈的合作。

對於此次川習通話，國安官員指出，與去年11月的通話有四個相似處。第一，即便中國沒說，大家很清楚主動發起方是北京；第二，習近平一定提到台灣議題，但非主要內容，畢竟中國官方如果沒有寫台灣，新聞稿大概也寫不下去。

國安官員續指，第三，內容都出現對美採購或某些事情的增加，例如大豆採購數量加碼，這類對美採購事項只增不減。第四，無論中方如何談及台灣議題，美方回應其實都差不多，並未因中方而改變立場。

國安官員進一步說，兩次通話皆由中方主動，背後有其內外壓力背景。去年11月中旬以來，北京對日本升高各種極限施壓，但11月24日後，中方察覺是無效作為，於是在區域間進行多項高張力軍事部署，看似在衝突邊緣行動，最後看起來一無所獲，只好打了這通電話。

「這次也差不多！」國安官員說，從中國軍方層面研判，高階將領短時間內遭大規模清洗，原約40名上將大概剩2個。儘管國安單位觀察北京對內部仍維持整體控制，並未出現外界揣測的混亂情況，但如此規模的整肅，勢必削弱其整體軍事能力，可用「氣虛」形容。

至於國際層面，國安官員表示，近期包括委內瑞拉、伊朗、格陵蘭等議題，表面上是不同國際事件，不外乎都與中國有關。前兩者與北京在外交、軍事上關係的合作緊密；格陵蘭議題很大程度被視為中俄藉由地緣政治對歐美造成威脅，讓美方啟動動作。

國安官員認為，儘管北京近來積極安排外賓訪問、對外展現強硬與穩定形象，但在軍事能力受損、國際戰略環境不利的雙重壓力下，仍不得不拿起電話。官員形容，就像是「用大豆申請國際漫遊」。

國安官員也指出，長期觀察美中高層互動可以發現，台灣就像是其中一個藉口。中方試圖以「要不要對台灣怎麼樣」、「你不能對台灣怎麼樣」，作為與美國或民主國家交涉的籌碼，甚至包裝成正當話術。此次通話中，習近平再度重申對台立場，某種程度只是為了讓通話本身「理由正當」，但無法遮掩氣虛以及外部戰略環境有相當的威脅的窘境。

從台灣角度來看，國安官員表示，2月4日的早上，王滬寧見了台灣的在野黨代表，中午習近平和俄羅斯總統視訊，半夜時又和川普通電話。某個程度上，中方在營造能管控台灣情勢的政治敘事，藉由國共論壇，呈現出「台灣最大在野黨代表、台灣最大民意就在這裡，跟我們想法一樣」。

國安官員預測，中國塑造對台灣沒有威脅，反而是台灣在造成困擾的假象。這樣的劇本安排，直到四月川習會面之前，都不會停止。

國安官員也注意到，北京對於美台軍售非常在意，北京清楚注意到，這次8年1.25兆《國防特別條例》很大程度確實造成他們戰略上一定嚇阻。因此，北京不斷透過各種方式想要影響台灣某一些團體或政治人物，希望持續杯葛。

此外，國安官員透露，從相關情訊管道發現，中方非常介意台美供應鏈合作，希望透過政治人物、團體去阻止。中方認為台美供應鏈是對中方卡脖子，但其實這是民主國家對供應鏈安全跟效率，重塑有效率而且對各方都有利的國際市場跟方向。



