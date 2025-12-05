內幕／助理費除罪化惹議！工會擬拜會韓國瑜

▲工會擬將拜會立法院長韓國瑜，盼能出手擋下《立法院組織法》。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.04）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍提案《立法院組織法》修正草案、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，今（5）日付委審查，由於草案明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，使國會助理圈全面炸鍋。據了解，該提案事前並未與任何助理團體溝通，國會助理職業工會中午緊急召開臨會議討論此案，不分黨派的助理成員多表達反對之立場，憂心修法一旦通過，自身權益將受損；工會最終決議，將在近期拜會立法院長韓國瑜，盼能出手擋下法案，若陳情未果，不排除發動抗爭抗議。

據現行條文指出，立委每人得設置公費助理8至14人，由委員聘用，立院應每年編列每一位立委一定數額之助理費及其辦公事務預算；而國民黨立委陳玉珍《立法院組織法》的提案指出，立法委員補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，「免檢據核銷」。立法委員統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用、依勞動基準法等規定應由雇主負擔之相關費用及辦公事務費用；另外也修《「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，修法重點類似。

由於現行公費助理薪水是由立院給付，一旦修法通過後，權責歸回立委本身，助理未來的薪水、勞健保，恐失去保障；此外，修法通過後，將溯及既往，也讓外界質疑，立委貪汙助理費除罪，過往爭議將一筆勾銷。

修法罕見引跨黨派助理反彈

據悉，相關修法引起不分黨派的助理反彈，有助理質疑，該修法是替國民黨立委顏寬恒解套，而國會助理職業工會中午緊急召開會議討論此案，會中成員均表達對該案的擔憂，甚至連國民黨立委助理也表示反對。

有助理直言，經費現況是「實報實銷」，至少還有所保障，一旦修法通過後，立委將握有薪資與保險的生殺大權，工作保障蕩然無存，已經缺工的助理圈恐爆發「離職潮」。

在國會助理職業工會討論後，眾人也決議，近日將拜會韓國瑜，向其陳情，盼幫忙擋下相關修法，若陳情未果，工會成員不排除發動抗爭抗議。

針對有關於助理權益的相關修法，民進黨立委許智傑在上屆就曾提出「立法院公費助理任用法草案」，以規範助理聘約相關資訊、調薪以及助理相關權益等，甚至欲將助理有滲透、間諜行徑入法，希望透過公費助理法制化，改革國會，不過最終排案未果，由於屆期不延續，這一屆再度提出，目前仍在付委中、尚未討論。

