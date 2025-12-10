內幕／助理費除罪矛盾升高 藍委被撂話「聽黨意」青壯派不爽釀跑票

本刊掌握，藍營內部矛盾升溫，多數藍委無意捅馬蜂窩，欲暫緩修法。（本刊資料照）

立法院助理費除罪化修法爭議延燒，「始作俑者」國民黨雖在幹部會議達成共識，傾向暫緩修法，但仍待週五黨團大會做最終拍板，本刊掌握，包括黨中央、正副議長系統未放棄，堅持推進議程，甚至致電藍委撂話，要求聽從黨意，部分青壯藍委則私下串聯，醞釀三讀表決時跑票投反對，藍營內部矛盾持續升高。

由藍委陳玉珍所提案的助理費除罪化修法，已完成一讀，明定助理費一定數額由立委統籌運用且免檢據核銷，綠營擔心藍營週五院會強度關山，以逕付二讀方式加速處理。

本刊掌握，藍營內部矛盾升溫，儘管多數藍委無意捅馬蜂窩，欲暫緩修法，但黨高層、正副議長系統卻堅持推進議程。部分藍委近期就接獲藍營大咖金主致電，對方直白撂話：「個人意見不能凌駕黨意。」另正副議長系統也透過管道，表達希望藍委協助解套助理費議題。

然而，青壯藍委並不埋單，已有多人私下串聯，一旦三讀表決是陳玉珍版修法，屆時將跑票投反對，另有曾任幹部的藍委打算表決時技術性迴避，不待議場。

藍營內部瀰漫詭譎氣氛，一不具名都會區立委緩頰稱：「助理費案八字還沒有一撇。」尤其，黨團大會尚未針對此案做正式討論，「到底要修什麼？為何要修？相信會再凝聚共識。」屆時也不排除其他藍委提出更完善版本，預料週五黨團大會有好結果，不會倉促將陳玉珍版逕付二讀。

