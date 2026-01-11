內幕／動員成關鍵 邱議瑩12萬封簡訊先操兵

▲因應下週民調進行倒數，邱議瑩與盟友在前天單日發送12封簡訊固樁操兵。（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選白熱化，各方陣營今（10）日把握選前超級星期天拉票，民調將在下週抽籤決定施行時間，據悉邱議瑩在湧言會陣營的助拳下，盟軍前天單日發送超過12萬封簡訊固樁操兵。知情人士分析，民進黨初選民調關鍵仍在陸戰，特色為上午抽籤才得知施行時間，因此組織動員力道才是決勝關鍵，邱議瑩與湧言會選區完美互補，加上過去陳其邁人馬進駐競選團隊，可謂兩段式火箭推進，助燃選情拚出線。

廣告 廣告

民進黨高雄、台南與嘉義縣初選將在下週登場，各方競爭者無不把握最後超級星期天固樁拉票，立委邱議瑩雖起步稍晚，但與高雄地方實力雄厚的湧言會結盟，補足市區組織不足，後來居上被視為強力競爭者。

綜觀過去為邱議瑩站台或同框綠營大咖，包括行政院前院長蘇貞昌；新潮流立委蔡其昌；與陳其邁同為英系首長的黃偉哲、翁章梁，甚至是新潮流菊系議長康裕成、無黨籍副議長曾俊傑等人，讓過去被視為派系色彩不明顯的「孤鳥」化身凝聚各方勢力的最強母雞。

民調倒數計時，有知情人士透露，邱議瑩、湧言會及邁系盟友在前天單日發送超過12萬封簡訊，加上社群貼文推波助瀾，原因在於民進黨初選民調關鍵仍在陸戰，特色為上午抽籤才得知施行時間，即便空戰重要，但主要在考驗參選人基層動員實力，因此選擇先行透過簡訊固樁操兵，這些看不見的動作，都將左右此次民調結果。

該人士也指出，陳其邁隱晦間接支持邱議瑩，過去競選團隊也進駐邱議瑩陣營，這些資源囊括農漁會、商業公會與里長民政系統等，現今湧言會與菊系呈現五五波態勢，邁系就顯得至關重要。

而地方早已盛傳陳其邁力挺邱議瑩，該人士分析，陳其邁是第一個高雄出身的市長，對高雄擁有深厚情感，過去數度傳出辭官中央歷練，陳其邁皆非常明確表達拒絕之意，有著強烈的高雄情節，當然希望下一任是個真正幫高雄發聲的人，在目前人選方面，賴瑞隆恐怕比較像是菊系代理人的角色，派系元素較重，當派系決議不符合高雄利益之際，讓人憂心是否無法完全捍衛高雄利益。

該人士指出，邱議瑩與陳其邁從小一起長大，結識超過30年，兩人有如兄妹般情誼且彼此信任，或許個性上較為強硬，但這種據理力爭的態度，正好就是陳其邁心中的最佳人選。至於為何陳其邁檯面上未表態？研判過去在2018年初選之際，被視為「超然大姐頭」的陳菊毫不隱諱力挺劉世芳接棒，避免重道覆轍過去黨內分裂危機，可以想見直到初選結束都會保持中立。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

小英之友會三位總會長現身 百工百業挺邱議瑩

立院「零食會」壽星吳沛憶、黃捷許願邱議瑩初選過關

金馬、金曲藝人接力相挺 邱議瑩喊續推演唱會經濟2.0