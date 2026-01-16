內幕／動員金主、要角遊說黨中央 挺徐欣瑩勢力拚翻盤三七制

國民黨新竹縣長初選，副縣長陳見賢（左）對決藍委徐欣瑩（右）。（翻攝自臉書）

國民黨新竹縣長提名確定進入初選程序，由副縣長陳見賢對決藍委徐欣瑩，按黨內提名辦法將採「三七制」，即黨員投票3成、民調7成決勝負，但本刊掌握，妙天系統等挺徐勢力卻醞釀翻盤，近日透過大咖金主、黨內要角等管道，向黨務高層傳達盼黨中央修改相關辦法，黨中央為避免因人設事落口實，藉「補發」新聞稿畫出紅線重申立場，也凸顯竹縣內戰已越發激烈。

包括副主席兼祕書長李乾龍、組發會主委李哲華14日赴新竹縣，針對縣長提名展開第二次協調，現任縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、竹縣議長張鎮榮等地方山頭也出席；由於陳見賢、徐欣瑩參選意願都強烈，且對提名、民調形式各有堅持，因此黨中央拍板按既有提名辦法啟動初選。

廣告 廣告

引發關注的是，針對第二次協調結果，黨中央並未即時在當天發布正式新聞稿說明，反而延遲了一天，直至15日近下午6點才發出，文末並特別強調，雖然徐欣瑩希望初選採全民調，但黨內提名辦法已明定，協調不成初選即採三七制，劍指徐意味濃厚。

黨中央突如其來補發新聞稿，背後藏玄機。本刊掌握，徐欣瑩公開放炮爭取全民調，檯面下力挺徐的妙天系統近期同樣動作頻頻，透過國民黨大咖金主、黨內要角等聯繫黨中央，力主竹縣初選應採全民調；甚至，國民黨團總召傅崐萁14日亦曾向黨務高層表達，希望黨中央探詢修改提名辦法三七制可能性，一連串舉動形同對提名辦法釜底抽薪，觸動黨高層敏感神經。

知情人士透露，徐欣瑩、挺徐勢力主張全民調，關鍵在於認為陳見賢兼任縣黨部主委，採三七制恐有球員兼裁判之嫌，公平性備受質疑，然而提名辦法行之有年，三七制能兼顧黨員與民意，一旦進入初選，陳也將按規定請假或請辭主委。

尤其，去年11月26日中常會通過、27日公告的《115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法》，內容也寫明「協調無結果，依既有提名辦法進行初選。」黨中央更不可能因人設事，此時修改提名辦法。

本刊掌握，黨中央不想公親變事主，選擇不正面衝突，但也藉補發新聞稿動作，向徐欣瑩、挺徐勢力畫出紅線表達立場。後續陳見賢、徐欣瑩初選協調，若對民調形式仍無共識，最終將以三七制定勝負。

更多鏡週刊報導

臺中女監《陽光女子合唱團》公益電影放映 點亮希望之光

天才工程師詐千萬一審6年8月不服上訴 二審改判更重12年徒刑

綠台南初選落幕2／在地深耕27年 陳亭妃勤跑攤敬茶敬到水中毒