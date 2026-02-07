【內幕】「北弱南亂」 綠營憂2026九合一選戰陷南北朝之亂

年底九合一大選，有綠營曾操盤人士私下感嘆民進黨內宛如中國史上的「南北朝之亂」，浮現「北朝弱、南朝亂」，有極大危機隱憂。（資料照片／張哲偉攝）



年底九合一大選，民進黨雖然幾乎大多數縣市均已完成提名，但指標關鍵的首都台北市究竟由誰出戰，卻仍是問號；不僅如此，有志挑戰桃園市長的總統府副秘書長何志偉也難孚眾望，而台南市長、高雄市長初選後情緒難平，更讓黨內對守住不敢樂觀。過去曾與聞選戰操盤的綠營人士私下感嘆，民進黨九合一布局，有人比喻成宛如中國史上的「南北朝之亂」，仔細檢視，更是「北朝弱、南朝亂」有極大危機隱憂。

英系大老也認鄭麗君備受栽培 應考量替黨承擔

民進黨「北二都」布局狀況引發綠營內部憂心，儘管黨內均知台北市長的最佳目標人選為行政院副院長鄭麗君，尤其最近台美關稅談判達成15％不疊加，讓鄭政治能量增光，但鄭擺明不想選的態度，不禁讓黨內頭大。英系雖和賴清德總統不對盤，但連英系大老都認為，鄭麗君備受黨的栽培，也從未選過舉，過去台北市長角逐者，多是總統、院長級人選，鄭實應考量替黨承擔，但「鄭意志」似壓過「德意志」，掀起黨內強烈焦慮。

黨內均知台北市長的最佳目標人選為行政院副院長鄭麗君，尤其最近台美關稅談判達成15％不疊加，但她擺明不想選讓黨內頭大。（資料照片／張哲偉攝）

何志偉積極求戰被大老潑冷水 辯稱「被逼的」

至於桃園市長方面，2020後就高舉「信賴」旗號、2024馬上獲賴清德任用為總統府副秘書長的何志偉積極求戰，地方勤奔走還打賴旗號，但何的資歷、人和，黨內私下對其拚戰六都格局的桃園市，多所疑慮。只不過，「就是何了」傳言，黨內未曾斷過，何本人私底下對批戰袍上陣也頗為自信。

據了解，日前黨內一場大老聚會上，具體反映綠營內部對何出戰桃園市長的評價。與會大老透露，當天聚會，何也到場致意，但隨後旋以要去桃園跑行程為由欲提早走，眾人當下反映，就是「你不要選啦」，當場給何潑冷水，現場氣氛一度尷尬，何也只能對前輩們頻陪笑送抱抱，最後還說自己是「被逼的」，對何有疼惜者就說，問題都出在何的母親、前立委薛凌「望子成龍」，給了太多壓力。

傳出總統府副秘書長何志偉積極求戰桃園，其母親前立委薛凌「望子成龍」給他很多壓力。（資料照片）

綠選情選上加霜？ 台南浮現整合隱憂

牽動全國選情的台北、桃園市長人選布局情勢混沌，無法掩護角逐新北市長的立委蘇巧慧，還可能衝擊本就不利的桃竹苗、南台灣台南市及高雄市等重要選戰區塊，選情雪上加霜，熟悉桃園政情者更說，如果賴清德堅持桃園要推何志偉，有責任向全黨說明非何不可的理由。

以台南市為例，經過黨內初選激烈廝殺後，由長年與賴清德對立的立委陳亭妃勝出，但提名記者會，賴僅替她披彩帶，卻未依慣例規劃，舉陳的手喊凍蒜，引發外界議論。初選敗陣的立委林俊憲雖稱會支持陳，但絕大多數反陳的黨籍議員在陳亭妃拜會議會黨團時，要求陳僅能站台黨籍議員參選人，還要求必須和前議長郭信良切割，大選後的議長、副議長選舉也必須尊重黨團自主，陳均未當場允諾，成為黨內團結整合隱憂。

熟台南政情者的黨內人士坦言，台南挺賴、挺妃兩掛恩怨太深，初選陳亭妃雖勝出，但挺賴派立刻出招，依黨內慣例，通常會給市長參選人跨黨站台空間，選後的各縣市議會正副議長選舉，慣例也都會由黨中央常會決議成立督導小組，現在的要求反讓陳得到更多同情，對挺賴派並不利。

日前提名陳亭妃記者會，賴清德僅替她披彩帶，卻未依慣例規劃舉她的手喊凍蒜，引發外界議論。（資料照片／張哲偉攝）

賴瑞隆被質疑姿態高還偏心菊系 要抗柯志恩黨內私下憂

無獨有偶，高雄市長初選在新系強力運作下，菊系核心幹部力捧的立委賴瑞隆險勝，但高雄長年有菊系、湧言會對立狀況，賴瑞隆性格、手腕能否跨越，也備受檢驗。賴瑞隆選後擬找所有高雄黨籍立委吃飯，卻要求由高雄市府代約，而非本人親自邀約，就被黨內質疑姿態高；提名後，合體議員參選人，也多是菊系或倒向菊系者，地方都有議論。尤其，初選最後階段，賴瑞隆兒子被控霸凌的危機處理應變，也讓黨內對賴能否撐起高雄市長一役頗爲擔心，就有黨內幹部直言，再戰港都的國民黨參選人柯志恩，絕非2020遭罷免的前高雄市長韓國瑜，而賴瑞隆更不是2018面對「韓流」崛起的陳其邁，絕不能掉的高雄市能否守住，黨內私下也相當憂慮。

傳出賴瑞隆在被提名高雄市長後，合體議員參選人多是菊系或倒向菊系者，地方已有議論。（取自賴瑞隆臉書）

