內幕／卓榮泰討救兵沒用 韓國瑜不會再幫忙
[NOWnews今日新聞] 行政、立法兩院因《財政收支劃分法》槓上，加上明年度總預算卡關，迄今仍未付委審查，行政院長卓榮泰找上立法院長韓國瑜協調，希望韓國瑜再度出面協助化解僵局，不過與韓國瑜熟識的藍委透露，經過過去一年多來的互動，韓國瑜早就深知，卓榮泰只是來扮白臉，真正在背後決策的是總統賴清德，賴清德如果沒有意願退讓，韓國瑜不會再自討沒趣，夾在中間兩邊不是人。
藍委透露，去年總預算之亂，韓國瑜出面協調，特別作東請行政院三長與朝野黨團幹部吃和解飯，但去年民進黨仍執意發動大罷免，大罷免落幕，民意站在國民黨這邊，32席藍委全部保住，民進黨換了幾名閣員對外界交代，但本會期開議迄今，民進黨又故態復萌，完全看不出反省意圖。
該藍委說，以總預算為例，行政院堅持不編列軍人加薪相關預算，卓榮泰認為有違憲之虞，但這根本是推託之詞，普發現金後來也不違憲，民進黨還搶著收割，代表行政院三讀的法案，行政院都是選擇性執行；《財劃法》也一樣，自己壓住修法版本不提，等到立法院三讀後又立刻提出，挑釁意圖明顯，這樣的行政院，對立法院有任何尊重嗎？
藍委說，賴清德與卓榮泰動不動就搬出韓國瑜，但韓國瑜之前的態度已經很清楚，批賴清德「自己生病，卻要別人吃藥」，就是表明不可能再積極協調，頂多維持議事中立，民進黨把韓國瑜當自助餐、免洗筷，韓國瑜自己還是國民黨，怎麼可能反過來幫民進黨？
也有一名藍委分析，韓國瑜這幾年在政壇起起伏伏，猶如政壇不死鳥，擔任立法院長後人氣回漲，更深知民意變化，現在民進黨聲勢大不如前，民意根本沒有站在民進黨那邊，跟藍白緊緊綁在一起，才能繼續維持韓國瑜的高度，民進黨不論是想挑撥離間，還是想挖動給韓國瑜跳，韓國瑜不會再上當。
台股暴跌找馬維拉救援？王鴻薇批賴清德：不斷搬出馬英九與韓國瑜
卓榮泰見韓國瑜沒用？明年度總預算卡關 羅智強：民進黨踐踏警消
政院要再修《財劃法》！羅智強轟政治操作：先實施立法院版本再說
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 18 小時前
卓內閣拿什麼全面開戰？
立法院上週五再次修正《財劃法》，行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」，聲稱若接受立院版本，明年總預算將舉債5600億，違反《公債法》舉債上限，「行政院編不出這樣的預算，也無法執行」。身為史上覆議最多的行政院長，卓榮泰不接受立法院通過法案不是第一次，但讓人好奇的是，卓榮泰「全面迎戰」的本錢是什麼？美麗島電子報 ・ 1 天前
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！中天新聞網 ・ 20 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 18 小時前
月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕
高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。對此，國民黨前發言人鄧凱勛直言，李有財父子經營侑鴻公司從 2022年起累犯不止，13次違規只罰款、還拖欠到強制執行，且回顧李有財與民進黨公職的互動，新潮流系統宛如隱形主角，李有財到底背後靠山是誰，民進黨不用說清楚嗎。中天新聞網 ・ 3 小時前
新／才稱28點計畫非川普政府立場 盧比歐事後又發文：是美國起草的
美俄商討並釋出的俄烏28點和平計畫，被認為太過偏袒俄羅斯，順應俄羅斯總統普丁的胃口，被烏克蘭是為「喪權辱國」方案，川普甚至曾強硬表示要烏克蘭「一周內」吞下該方案，否則可能要對烏克蘭縮減軍援。面對外界一片譁然，美媒報導指，美國國會議員22日也表示，國務卿盧比歐已向他們保證，這份28點計畫不代表川普立場，還稱「這份28點計畫不代表川普立場，還稱「這是俄羅斯的提案」，似乎想藉由與這份計畫保持距離。三立新聞網 setn.com ・ 19 分鐘前
子瑜遭黃安檢舉被迫道歉！親媽昔9字高EQ回敬
娛樂中心／楊佩怡報導南韓人氣女團「TWICE」於22、23日降臨高雄，不僅是出道10年首度全體來台，也是台灣成員周子瑜在南韓打拼十多年、首度回到家鄉演出。回顧子瑜10年前剛出道時，被舔共藝人檢舉「台獨」而遭受大批台灣網友列入黑名單，而子瑜媽媽黃燕玲昔日受訪時被問到對於黃安回台用健保一事，她神回1句，展現其超高EQ。民視 ・ 4 小時前
新北市綠營能翻盤？蘇巧慧當選關鍵是這人
[NOWnews今日新聞]2026年縣市長選舉明年就要登場，民進黨確定派出立委蘇巧慧出征，角逐新北市長寶座，而國民黨、民眾黨則因合作關係，還沒有確定人選。但藍營呼聲高的是台北市副市長李四川，新北市副市...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略
（記者洪承恩／綜合報導）減重醫師蕭捷健近日提醒，許多人以為油脂才是塞住血管的兇手，但真正讓血管受傷、導致阻塞的 […]引新聞 ・ 22 小時前
4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾？原因曝光
高雄「月世界」垃圾山案引發關注！檢警調查發現，主嫌岡山區竟是4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等人；複訊後，李姓父子遭聲押禁見獲准。至於父子倆明知「月世界」著名觀光地景，卻不管不顧、依舊在此濫倒垃圾的原因也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 23 小時前
日中關係急凍！中國團客退訂潮擴大 日觀光業者估損至少4千萬日圓
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導日本觀光業正面臨中國團客「退訂潮」衝擊。隨著日本首相高市早苗早前的「台灣有事」論引發中國強烈不滿，中國外交部呼籲民...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
羅唯仁疑帶走台積電2奈米機密 跳槽英特爾「新任務」曝光
即時中心／林韋慈報導台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年 7 月底退休後，在 10 月 底加入英特爾任職。外界質疑，他在退休前涉嫌在台積電蒐集大量先進製程相關資料，引發台積電與檢調高度關注，近日他在英特爾的新職務也引起討論。民視財經網 ・ 1 天前
凌濤驚爆鄭文燦回鍋選桃園內幕！「一切都要看賴清德的態度」
針對外界傳「鄭文燦回鍋參選2026桃園市長」選舉，國民黨桃園市議員凌濤直指「無風不起浪」，鄭文燦參選2026並非空中樓閣，就算藍白合作了也不能掉以輕心。中天新聞網 ・ 1 小時前
亂塗鴉害延誤！列車遭大面積噴漆 台鐵：已報案求償、最重判7年
今（23）日上午，台鐵第1108次列車於七堵站被發現車身遭噴漆大面積塗鴉，導致列車延誤5分鐘發車。台鐵公司表示，此舉破壞鐵路設備，依《鐵路法》最高可處7年徒刑。台鐵已報警處理，強調行為人恐違反《鐵路法》，最重可判7年徒刑。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
一頭腦熱恐害慘台灣！媒體人勸勿插手「中日摩擦」 揭最慘下場
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導日本首相高市早苗的「台灣有事」說法引爆中日衝突，激烈的外交對峙也在台灣社會引起強烈反應。媒體人文翔對此發文提醒，這...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
屏東2男闖恆春旅遊醫院砸2輛救護車 警：疑殯葬業者糾紛
屏東恆春旅遊醫院院內停車場2輛救護車昨晚遭人持球棒砸車，擋風玻璃碎裂，警方獲報調閱監視器追查，初步釐清為殯葬業者糾紛，已鎖定2名涉案男子追查中。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
一覺醒來驚見「賣國協議」！ 澤倫斯基震撼回應
一覺醒來驚見「賣國協議」！ 澤倫斯基震撼回應EBC東森新聞 ・ 22 小時前
卓揆籲速排審政院版財劃法 國民黨團：藍白版上路再討論
行政院昨（20）日通過政院版的《財劃法》修訂，院長卓榮泰今（21）日再度向朝野喊話趕快排審政院版；不過立院民眾黨團強調，一定會退回政院版；國民黨團則表態，要等上週立院通過的藍白版《財劃法》穩定上路後，再來討論政院版。而在今日立院也三讀通過藍白《財劃法》第16-1條修正案，讓離島三縣跟本島縣市統籌款公式分割。公視新聞網 ・ 1 天前