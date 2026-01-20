【內幕】台積電2年內在台擬拚30座先進廠全蓋完 綠電供給成重大變數



台美關稅談判取得重大進展，我方獲得15%稅率不疊加，但有主要為台積電的企業自主投資2500億美元，及政府信保投資2500億美元等條件。針對在野藍白陣營質疑，台積電會成為「美積電」，政院人士除駁斥這並非事實，強調目前台積電在台有9座先進製程，兩奈米下晶圓廠在興建，預計2年內可能再蓋21座，於竹科、中科、台南沙崙農場等，總計兩年要拼建約30座兩奈米下晶圓廠；但該人士也坦言，在野通過「光電三法」，嚴重打擊屬綠電的光電產業，台積電因為參與RE100，有大量全綠電供應需求，這會是台積電在台生產的隱憂。

台積電在台擴廠遇綠電瓶頸 投資美國有必要性

曾參與半導體產業規劃前政務官表示，除了美國也要生產晶片，台積電在台擴廠遇到綠電瓶頸，也是其投資美國之必要。政院高層則指出，目前美國川普政府雖大力發展石化，似乎不重視綠能，但台積電在美國的晶片廠，都是使用太陽能，如台灣無法提供足夠綠電，就必須從美國出貨。

綠電不夠就留不住訂單，政院高層則坦言，台灣若缺電，台積電得靠美廠供貨。

賴政府冷落綠能 黨內意識光電成「黑名單」

前總統蔡英文時代，大力推動綠能，包括光電、風電發展都有重大推進，但光電因在南台灣常傳弊端，讓在野找到攻擊點，賴清德總統雖延續民進黨中央執政，但黨內早感受，賴在「國師」和碩董事長童子賢影響下，「德意志」為一改民進黨「非核家園」基本立場，想重啟核電，也對綠能冷漠，像是蔡過去重視，還親自出席的能源展，賴都不去，光電更因在其政治發跡地台南弊端傳聞多，黨內、業界也意識，「光電」是賴心中的黑名單。

蔡英文前總統《想想論壇》重啟大談綠能，有文更直言「面對光電亂流，我們認為，無論政府或民間，都應積極正視它、處理它；同時，不能因少數不法分子短視近利行為，一竿子打翻全船人，否定台灣好不容易建構起來的綠能產業、因短期挫折而放棄長期目標。」「在相關制度設計優化之後，光電發展必須堅定前行。」《想想論壇》多文，也被黨內視為蔡意在提點賴政府。

在野主導修法重創光電發展 政院研議小組因應

不過，去年底立院通過「光電三法」，重創光電產業發展，直接衝擊是台積電等半導體產業的綠電供應。政院高層坦言，在野主導的修法幾乎判光電死刑，但即便前述黨內感受，賴執政來，對光電消極，但產業界的綠電需求是轉機，未來仍期盼，在2030年增加光電20GW供應，政院已由行政院副院長鄭麗君組研議小組因應，在水域設太陽能板需環評，目前魚電共生作法，幾乎不可能再推動狀況下，因此立柱型及屋頂型，應該是未來推廣的重點，國土署規劃，千坪上公有物產設光電板，也要推廣在禽畜舍廣設光電板。

漁民對離岸風電態度有翻轉 政院盼增供應10GW

因應台積電等半導體產業需求，政院也盼國內目前接受度較高的風電，能再增加10GW供應。政院高層說，早先漁民對離岸風電不歡迎，但近來態度反轉，離岸風電下的礁石，成為魚群聚集處，方便撈補，漁民現在反歡迎離岸風電站。

根據相關部會資訊，目前全台竹科、中科二期、嘉科一期及二期擴建、南科一二三期及南科特定區A區，還有楠紫園區、屏東園區及未來也要供半導體產業使用的台糖台南沙崙農場，已有9座2奈米下晶片廠在興建，先進封裝廠則有3座。未來2年，還擬籌建21座2奈米下晶圓廠，及4座先進封裝廠，國內綠電供給能否滿足，會是很大的挑戰。（責任編輯：王晨芝）