內幕／國慶焰火難產！韓國瑜急找救火隊

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▲慶籌會主委韓國瑜原本屬意國慶焰火讓彰化縣舉辦，傳出現長王惠美曾口頭允諾，但幕僚評估後，因場地因素婉拒，讓慶籌會措手不及，目前正積極找救火隊。（圖／立法院提供）

[NOWNEWS今日新聞] 距離10月10日雙十國慶僅剩4個月，如今卻爆出國慶焰火主辦城市難產。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，立法院長韓國瑜原先屬意由彰化縣承辦國慶焰火，縣長王惠美口頭上也曾表達意願，未料縣府幕僚評估施放場地後婉拒，導致慶籌會措手不及，緊急向其他縣市尋求協助。據悉，慶籌會接連詢問3個藍營執政縣市，但均遭婉拒，目前再向新北市府商請接手，甚至傳出曾提出淡江大橋施放焰火的構想，但是否成案仍充滿變數。

韓國瑜原屬意彰化 場地因素突婉拒

據《NOWNEWS今日新聞》了解，彰化縣其實是慶籌會最早鎖定的主辦縣市。彰化縣去年曾爭取國慶焰火主辦權，但最終由南投縣出線，因此今年立法院長韓國瑜優先屬意彰化縣，口頭詢問縣長王惠美時也允諾，但縣府幕僚評估地點後，原先規劃施放焰火的彰濱工業區疑有廠房工程動工，導致縣府婉拒，讓慶籌會措手不及，緊急找其他縣市搶救，但連問了三個藍營縣市政府全都被婉拒。

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據悉，彰化縣退出後，慶籌會隨即展開尋找替代城市作業，曾接觸多個藍營執政縣市，希望接手承辦國慶焰火。不過相關縣市評估後，皆因場地、交通維安、活動規劃時程、經費等因素未能點頭，基隆市一度是態度相對積極的縣市之一，也因此被外界視為可能接手的熱門人選，但最終因施放地點問題，可能性也不大。

３藍營縣市婉拒 慶籌會盼新北市救火

據悉，慶籌會事後有再詢問苗栗、新竹縣，近期也將目光鎖定新北市府救火，曾提議可以在淡江大橋放焰火，希望利用橋梁橫跨淡水河口的地理條件，減少落焰影響範圍，目前正在積極溝通中，倘若成功的話，將是首次國慶焰火跟晚會在同一縣市舉辦。

不過淡江大橋方案並非毫無爭議。交通部公路局先前曾指出，淡江大橋斜拉鋼索外層採HDPE外套管設計，耐溫約攝氏210度，但高空煙火燃燒溫度往往超過上千度，若施放位置及距離控制不當，恐對橋體造成風險，因此曾明確表達反對意見。即便新北市府最終願意接手國慶焰火主辦工作，是否能在淡江大橋周邊施放，以及相關安全疑慮如何解決，仍有待中央與地方進一步協調。

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