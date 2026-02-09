【內幕】國民黨公布民調作業日期再爆「卡江」疑慮 楊瓊瓔曾向提名小組開4大條件



國民黨年底台中市長人選提名布局，不僅進度一再拖延，日前黨中央公布立法院副院長江啟臣及資深藍委楊瓊瓔2人所簽署的協議事項，當中白紙黑字註明「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」，但包括黨中央媒體群組及楊瓊瓔所發出新聞稿，均提及擬於3月底前最後一週，即3月25日至31日期間進行或完成民調，引發江陣營強烈不滿，火速聲明此舉無疑對外公開民調時間，恐讓民調受外力介入，導致結果失真，要求黨中央清楚說明。據了解，早在楊瓊瓔拿到該協議事項後，即曾向黨中央開出4大條件，其中民調執行區間便是建議在3月25日至29日進行，黨中央是否因而配合，不禁引發質疑。

姊弟相爭越演越烈 民調時間曝光再掀波瀾

備戰年底縣市長選舉，國民黨又爆發提名之亂危機，除了客家庄「鐵票區」新竹縣禍起蕭牆，包括新北市、台中市兩大交棒指標戰區，及同樣陷入「姊弟相爭」的彰化縣，提名進度皆相當遲緩，掀起基層支持者焦慮。其中，台中市原訂要在上週五(6日)，由黨中央召集第二次協調會，但因江啟臣已率先表態同意簽署中央提名協調小組所提供的提名協議事項，同意在3月底前以3家內參全民調方式，決定提名人選，因此當天包括黨主席鄭麗文等黨務高層，只和楊瓊瓔進行協調，會後並對外公布提名協議事項內容。

詎料，黨中央在向媒體群組發布的說明訊息中提及：「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業」，而楊瓊瓔所發出的新聞稿中也提到：「民調擬於3月25日至3月31日期間進行」等字眼，引發江啟臣陣營強烈不滿，火速聲明此舉已明顯違背雙方簽署的協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」，恐讓民調受到外力介入，導致民調結果失真，要求黨中央應立即對外說明並澄清。

對此，國民黨組發會則緊急提出4點說明，強調江啟臣、楊瓊瓔所簽署的協議事項隻字未改，完全相同。組發會是就未來民調作業的時程對外界做一說明，協議事項中所提的3月底，亦即3月的最後一週，並沒有公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。未來等江、楊2人挑定3家民調機構，並協調3天執行作業的檔期，依照協議事項規定執行日期並不會對外公布。

楊瓊瓔開4大條件 設定民調時間、題型、執行機制

不過，有黨內知情人士透露，早在2日楊瓊瓔拿到黨中央提供的協議事項後，便曾私下向中央提名協調小組開出4大建議條件：首先，關於民調執行時間與樣本規模，楊建議3月底完成民調作業，並可明確訂定一段執行區間（例如3月25日至3月29日），以利各方配合。另考量台中市幅員與選民結構，若資源許可，建議樣本數可適度提高至2000至2500份，以提升數據穩定性與代表性，強化民調結果公信力。

黨內知情人士透露，早在2日楊瓊瓔拿到黨中央提供的協議事項後，便曾私下向中央提名協調小組開出4大建議條件​。（資料照片／王侑聖攝）

此外，關於民調題型設計，黨中央依循現行提名機制提出「政黨對比」（佔85％）與「黨內互比」（佔15％），但楊瓊瓔則主張，民進黨已完成提名立委何欣純參選，且台中市長為單一席次選舉，建議應以「政黨或候選人對比式民調」作為唯一題型，除能更真實反映實際選戰情境外，亦有助於提名後掌握弱勢選區與族群結構，作為後續整體選戰布局與補強策略的重要參考。

至於民調執行程序透明性方面，楊瓊瓔建議，雙方確認委託的民調公司後，由黨中央彙整各受委託機構可執行的時程，並與雙方共同確認最終民調執行區間。民調確切執行日期與時段可不對外公布，「但執行區間宜適度揭露」，以兼顧作業安全與外界對程序正當性的期待。最後是民調執行監督機制，楊建議民調執行期間，雙方可推派觀察員進行必要的程序觀察，以共同確保民調結果能獲得各方信服。

黨中央「畫蛇添足」挨批 遭疑屈就楊瓊瓔

另有挺江人士質疑，黨中央根本就是「畫蛇添足」，何必在向媒體說明時特別提及3月底的最後一週，即3月25日至31日這個時間點？且該期間與楊瓊瓔新聞稿提到的民調執行時間還完全一致，很難讓人不質疑彼此是否相互配合。更何況，該人士指出，6日的協調會日期為楊所提，但雙方最後並未確定該日要協調，由於江啟臣已公開表態並回傳協議事項給黨中央，因此當天黨中央只跟楊協調，甚至為了讓楊簽署協議事項，還答應用新聞稿訂下民調執行時間，楊才同意簽署協議事項，要說黨中央沒有處處屈從、配合楊，實在難以說服人。（責任編輯：殷偵維）