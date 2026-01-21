內幕》一塊地大同占99％林家占關鍵1％ 卡住王光祥無法開發 傳張榮華入主後林郭文艷願意局部合作

張榮華是王光祥的金主找來的，有機會替大家解套，原來大同林家和王光祥經營權之戰打了好幾年，早就對重大資產設下陷阱，簡單地說就是畸零地策略。（攝影／鄭國強）

三圓（4416）外傳財務狀況不穩，19日、20日接連公告多項重大訊息，早有媒體報導王光祥之前有跳票紀錄，王光祥的財務問題，早在去年就不斷傳出，市場人士表示，最主要是他砸重本入主大同之後才發現，大同林家透過綿密的布局，新入主團隊看著一大片的房地產，看得到，吃不到，至今無法有代表性的開發案，王光祥因此被「套住」了。

王光祥當年入主大同，土地看得到吃不到

2020年，三圓建設董事長王光祥、台商鄭文逸經過千辛萬苦、一番拚搏終於成功入主大同，搶下林蔚山、林郭文艷夫婦所主導的經營權；入主後，自2023年董監改選以來，大同董事會主要由董事長王光祥、吳振隆、鄭文逸、蔣東濬等四大股東掌握，這四人也分別透過公司、個人名義佔據前十大股東。

但2025年7月29日大同公司重訊公告，王光祥家族主導的競殿投資改派法人董事，由原本的顏大和改由三立集團董事長張榮華接任。由於原本4大股東之一、前精英董座蔣東濬已大幅減持大同股票，4大股東共治局面已不復見，三立張榮華正式入股，已接任大同董事長職務。

張榮華入主後，有希望和大同林家合作

張榮華2025年以三立集團的名義，在大同股價落在38元至40元時，大手筆從公開市場、王光祥手上購入15萬張大同股票，投資總額約65億到70億元；對此，王光祥也證實將手上部分股票出售給三立，引進三立集團合作。

市場人士表示，張榮華是王光祥的金主找來的，有機會替大家解套。他解釋，原來大同林家和王光祥經營權之戰打了好幾年，早就對重大資產設下陷阱，所謂的陷阱，簡單的說就是畸零地策略。

王光祥壓力不小，但終於等來轉機

市場人士舉例，這一大塊土地大同佔99％，林家個人佔1％，就剛好是畸零地，卡在重要位置，使得王光祥當時就算掌握大同，一塊像樣的土地開發都沒辦法成功，只好暫退第二線，一位王光祥的金主只好找來張榮華，因為解鈴還須繫鈴人，張榮華和林郭文艷是說得上話的，據傳林郭文艷在部分土地上願意放手了，目前的大同經營當局願意和解，雙方尋求合作。

今年一月，王光祥家族的三圓旗下山圓建設已經被銀行強制執行，三圓本身也趕快引進私募，解決現金上的燃眉之急，2025年第三季三圓帳上現金6348萬元，已經較2024年同期少了2億多元，張榮華進來後，應該能給原來的大同經營團隊和林家帶來和解的希望，減少王光祥身上的壓力。

